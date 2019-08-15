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15.08.2019
ИноСМИ

The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты

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Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Автор убеждена в правоте президента Трампа, который заявил после взрыва ракеты на полигоне в северной части России, что Соединенные Штаты имеют "аналогичные, но более продвинутые технологии". Судя по всему, она даже не в курсе комментариев американских экспертов, признавших, что в США не ведутся разработки подобных ракет, а президент вообще не осведомлен об арсенале.

Россия во вторник выступила с утверждением о том, что она побеждает в гонке по разработке новых видов ядерного оружия дальнего радиуса действия, несмотря на произошедший в стране взрыв ракеты, в результате которого правительство временно было вынуждено эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта.

По сообщению "Росатома", российской государственной корпорации по атомной энергии, этот инцидент произошел в четверг в северной части России во время испытания ракеты на морской платформе в Белом море. По информации многочисленных изданий, в результате этого взрыва погибли пять человек, а еще трое из сотрудников федерального ядерного центра в Сарове получили ранения.

Россия заявляет о том, что будет продолжать работу по разработке новых видов оружия, несмотря на произошедший взрыв. Она также утверждает, что опережает другие государства в развитии такого рода оружия.

"Наш президент неоднократно говорил о том, что российские инженерные разработки в этом секторе значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются уникальными", - отметил официальной представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью агентству Рейтер.

Президент Трамп в понедельник на своей странице в Твиттере сообщил о том, что Соединенные Штаты "многое узнали" после этого взрыва. По его мнению, этот инцидент имеет отношение к крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, которую в НАТО называют "Скайфолл" (Skyfall).

Российский президент Владимир Путин в прошлом году объявил о разработке новой ракеты, получившей в России обозначение 9М730 "Буревестник". Москва с гордостью заявляет, что эта ракета имеет "неограниченный радиус действия" и способна преодолевать любые системы противоракетной обороны.

Однако Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты имеют "аналогичные, но более продвинутые технологии".

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой повысилась из-за вопроса о контроле над вооружениями. В пятницу Соединенные Штаты формально вышли из договора с Россией об ограничении ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В соответствии с этим договором, подписанным в 1987 году, Соединенные Штаты и Россия отказывались от разработки и обладания ядерными и обычными баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

По мнению Соединенных Штатов, Россия в течение многих лет нарушала положения этого договора, однако Кремль отвергает подобные обвинения.

Взрыв российской ракеты на прошлой неделе может иметь серьезные последствия в гонке вооружений, связанной с разработкой ракет дальнего радиуса действия.

Местные власти рекомендовали жителям расположенного рядом поселка Ненокса покинуть этот район на время проведения работ по очистке местности.

По имеющимся данным, около 450 человек проживают в этом поселке, который расположен рядом с военным испытательным полигоном, и где после взрыва ракеты резко повысился уровень радиации.


Эллен Митчелл (Ellen Mitchell)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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