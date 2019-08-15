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15.08.2019
ЦАМТО

Войска РХБ защиты ЮВО на Ставрополье получили партию новейших термодымовых машин ТДА-3

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ТДА-3
дымовая машина ТДА-3.
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

ЦАМТО, 14 августа. Войска РХБ защиты 49-й общевойсковой армии ЮВО в Ставропольском крае получили партию из пяти новейших термодымовых машин ТДА-3 для постановки аэрозольных завес.

Данная техника применяется для постановки дымовых завес в целях маскировки крупных объектов при осуществлении перемещения большого количества личного состава и военной техники.

Новая машина дает возможность ставить как горизонтальную, так и приподнятую завесу, которая обеспечивает маскировку мостов и других крупногабаритных объектов.

Силовая установка ТДА-3 представляет собой авиационный двигатель, который превращает дымовую смесь в густую завесу, скрывающую действия войск. Дым способен скрывать объекты не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения.

В отличие от предшествующей модели на базе автомобиля ГАЗ-66, экипаж новой машины состоит всего из двух человек, в комплекте также имеется переносной пульт управления.

Специальная техника введена в эксплуатацию, ее практическое применение по назначению запланировано в сентябре месяце в ходе тактических учений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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