Тайвань передал два вертолета UH-1H "Ирокез" ВС Парагвая

ЦАМТО, 14 августа. Тайвань безвозмездно передал Военно-воздушным силам Парагвая два вертолета UH-1H "Ирокез" производства компании Bell и 30 ед. автомобильной техники.

Официальная церемония передачи техники состоялась 31 июля на авиабазе "Ню Гуасу" (недалеко от г.Асунсьон).

Справочно:

На текущий момент вертолеты компании Bell являются основными транспортными машинами ВВС Парагвая.

Как ожидается, поставленные UH-1H "Ирокез" и автотехника будут использоваться для поддержки операций по обеспечению внутренней безопасности, включая борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

В 2013 году Тайбэй уже передал Парагваю один вертолет UH-1, а также два двигателя, запасные части и агрегаты.

Ранее, а 2004 году, Тайвань передал Парагваю из состава ВС страны 10 вертолетов UH-1H, а позднее поставил двухдвигательный "Белл-427" для использования в качестве президентского вертолета.

Парагвай – одна из немногих стран западного полушария, которая сохраняет дипломатические отношения с Тайванем.

Со своей стороны, правительство Тайваня настойчиво стремится расширить военное сотрудничество с латиноамериканскими странами. Ранее военная техника из наличия ВС Тайваня была передана Никарагуа, Парагваю, Гватемале и Гондурасу, а также Панаме.