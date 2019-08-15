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15.08.2019
Российская газета

Женский военный парад в Гане показали на видео

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В столице западноафриканского государства Гана состоялся первый в мире военный парад, участниками которого были исключительно женщины. Необычное шествие приурочили к 60-летию начала службы слабого пола в вооруженных силах страны. Видео уникального парада появилось в Сети.

Командовала церемонией женщина, принимал его мужчина, президент Ганы и верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Нана Акуфо-Аддо, облаченный по этому случаю в роскошный красный мундир с золотыми эполетами и пышными аксельбантами. Женский оркестр исполнял гремучую местную музыку, почетных гостей встречали пышнотелые танцовщицы в национальных нарядах.

Морячки в белоснежных костюмах продемонстрировали строевые приемы на месте и в движении, навыки обращения со стрелковым оружием. Надо заметить, что строевой шаг в Гане отличается от европейского - он намного медленнее и скорее напоминает африканские танцы с па на каждом шаге или похоронную процессию.

После шествия пеших коробок по площади прошли броневики, джипы и грузовики, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и скорострельными пушками. Были даже боевые пловчихи в надувной лодке - они лихо покачивали ластами. А пролетевший над парадом вертолет осыпал воительниц воздушными шарами. Замыкал процессию грузовик, в кузове которого установили подобие спортгородка. Гибкие девушки в берцах, камуфляжных штанах и белых футболках на ходу отжимались и качали пресс.

Завершилась церемония награждением военных женщин, фотографированием на память и плац-концертом.

Темнокожие девушки в одежде стиля "милитари" и на бронетехнике привели зрителей в восторг:

- Прекрасный парад! - считает Амани Годвин.

- В женщинах-военных столько энергетики. Они такие бравые, - написала Александра С. Бампонг.

- Видео демонстрирует, что женщины могут делать то же, что и мужчины, но это далеко не все, - интригует Абдул Разак.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Гана
Издания
Военный Парад
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