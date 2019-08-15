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15.08.2019
ТАСС

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили перелет на аэродром на Чукотке

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Ракетоносец Ту-160
Ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

Продолжительность полета составила более восьми часов, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе плановых летно-тактических учений выполнила перелет на аэродром Анадырь. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в среду.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта дислокации на аэродром Анадырь", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, "продолжительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тыс. километров". Дозаправка при этом не проводилась.

Летно-тактические учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и продлятся до конца недели.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что "в учениях задействовано около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78". Экипажи отработают задачи "перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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