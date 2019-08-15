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15.08.2019
Российская газета

Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS

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Источник изображения: rg.ru

КНДР уже несколько месяцев проводит интенсивные испытания своих ракет нового поколения трех типов. Их результаты неприятно удивляют военных Южной Кореи, США и Японии. По сравнению со старыми системами, это оружие обладает значительно более высокими характеристиками, в том числе в отношении малозаметности.

Военный эксперт Юрий Лямин напомнил, что первые испытания прошли в мае текущего года. Всего попарно было выпущено 8 ракет. Они пролетели 600-700 км, причем по квазибаллистической траектории, поэтому наблюдавшие за пусками южнокорейские радиолокационные станции теряли их из виду. Это очень озадачило южнокорейцев и американцев: получается, что системы ПРО не смогут им эффективно противодействовать.

Интересно, что в качестве пусковых установок использованы боевые машины двух типов - колесные (полноприводные четырехосные) и гусеничные. На каждой размещены по две ракеты.

Создание подобных систем можно считать большим успехом КНДР. Они совершили настоящий прорыв в области ракетных технологий..

Следующим этапом стало испытание реактивных систем залпового огня большой дальности. На гусеничных машинах, созданных на шасси северокорейских основных боевых танков, размещаются 6 направляющих. Дальность стрельбы - 250 км.

10 августа были проведены новые пуски. В этот раз полетели ракеты, внешне очень напоминающие американские ATACMS. Нельзя исключить, что разведка КНДР каким-то образом раздобыла американские технологии.

Военные Южной Кореи сообщили, что эти средства поражения "взяли" дистанцию в 400 км, а максимальная высота полета составила 48 км.

По обнародованным фотографиям можно понять, что гусеничные пусковые установки созданы на аналогичном с испытанными ранее системами шасси, правда, они несколько короче.

"Создание трех типов ракет не случайно, первые, квазибаллистические, более эффективные и предназначены для поражения точечных целей. Они, соответственно, значительно дороже и их сложнее производить. Два других образца - попроще, их можно массово выпускать и применять", - считает военный эксперт.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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