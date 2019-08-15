Системная проблема нарушения этических стандартов в силах специальных операций США

После нескольких напряженных месяцев, сопровождавшихся скандалами в средствах массовой информации, глава Командования сил специальных операций США (Special Operations Command, SOCOM) принял решение о проведении экспертизы внутренней культуры и этики специальных подразделений, пишет Меган Майерс (Meghann Myers) в статье для издания Military Times.

Военнослужащие 7-го отряда морских специальных операций (SEAL Team 7), запечатленные употребляющими алкоголь во время празднования Дня независимости США в Ираке, 4 июля 2019 года (с) из материалов суда

Генерал армии Ричард Кларк заявил, что проверка начнется немедленно и завершится осенью. "Недавние инциденты поставили под сомнение нашу этику и культуру и угрожают доверию, оказанному нам", - отметил он.

Не так давно Командование специальных боевых действий ВМС США (Naval Special Warfare Command, NSWC) оказалось под пристальным вниманием общественности, в связи с тем, что 7-й отряд морских специальных операций (SEAL Team 7) был в полном составе выслан из Ирака после пьяного празднования Дня независимости США, 4 июля 2019 года. В том же месяце, по информации газеты Navy Times, 10-й отряд морских специальных операций (SEAL Team 10) находился под расследованием на предмет употребления кокаина и мошенничества с предоставлением анализов мочи.

Помимо этого, в июле 2019 года командир отряда специальных боевых действий Эдвард Галлахер был осужден за то, что сфотографировался с убитым бойцом ИГИЛ. "Некоторые из подчиненных нам подразделений не смогли обеспечить поддержание должного порядка и дисциплины, в результате чего наша внутренняя культура обосновано подвергается сомнению", - написал глава Командования специальных боевых действий ВМС США контр-адмирал Коллин Грин в письме от 25 июля 2019 года. "Я пока не знаю, есть ли у нас проблемы с культурой, я знаю лишь то, что у нас есть проблемы с порядком и дисциплиной, которые нужно решать немедленно".

Ричард Кларк стал вторым главой сил специальных операций, который поставил под вопрос этику и профессионализм вверенного ему менее командования. В прошлом году его предшественник генерал армии Тони Томас издал руководство для сил специальных операций. "Изучение обвинений в серьезных проступках внутри наших подразделений за последний год показывает, что SOCOM сталкивается с более глубокой проблемой внутренней культуры как на индивидуальном, так и на групповом уровне", - написал он в своей докладной записке.

Экспертиза, инициированная Кларком станет второй подобной проверкой командования в нынешнем году, поскольку в марте министерство обороны США, выполняя требования закона о выделении средств на нужды национальной обороны США в 2019 году (National Defense Authorization Act), уже провело оценку его соответствия требованиям по этической и профессиональной подготовке.

Согласно докладу военного ведомства, никаких нарушений обнаружено не было. "В целом в отчете определено, что Командование сил специальных операций США и его подразделения являются полноправными и активными участниками программ по этике министерства обороны и вооруженных сил - они соответствуют стандартам или превышают их в каждой из рассматриваемых областей", - заявила пресс-секретарь Пентагона Кэндис Треш.

Несмотря на то, что в последнее время в центре внимания находятся отряды морских специальных операций, армейские специальные подразделения, рейнджеры и рейдеры морской пехоты США (Marine Raiders) также попадали в заголовки газет.

Одному из рейдеров предъявлены обвинения в убийстве военнослужащего сил специального назначения армии США в Мали в 2017 году. "Зеленые береты", в свою очередь, в последние годы обвинялись в контрабанде кокаина, домашнем насилии и растлении несовершеннолетних.

В настоящее время майор Мэтью Голстейн обвиняется в нарушении правил ведения боевых действий и убийстве гражданина Афганистана в 2010 году. В 2018 году вновь прибывший на службу рейнджер убил женщину в мотеле штата Вашингтон, а затем покончил с собой.

Все эти истории о безнаказанном употреблении наркотиков, сексуальных домогательствах, финансовых преступлениях и прочих нарушениях легли в основу бесчисленных анекдотов и обвинений, распространившихся по всему сообществу сил специальных операций.

В то же время применение сил специального назначения становится все более популярным в асимметричной войне, которую США продолжают вести на Ближнем Востоке. Подразделения специального назначения подготовлены для помощи местным силам в борьбе с повстанческими движениями, при этом информация об их развертывании и численности в таких странах, как Ирак, Сирия и Афганистан не раскрывается. Бюджет командования в 2018 году увеличился до 13 млрд долл., что на 2 млрд долл. больше соответствующего показателя прошлого года. Несколько миллиардов в год тратится на приобретение и обслуживание специального вооружения и оборудования.

"В дополнение к общей оценке культуры и этики сил специального назначения, экспертиза будет сфокусирована на процедурах их комплектования личным составом, на том, как мы проводим тестирование и профессиональный отбор, как мы готовим руководящий состав, обучаем наши силы действовать этично с той же эффективностью, с которой они действуют тактически, и как мы решаем возникающие этические проблемы", - написал Ричард Кларк.