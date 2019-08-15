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15.08.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Вьетнам заметно активизировали военно-техническое сотрудничество в последнее время - глава Генштаба ВС РФ

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама за последнее время заметно активизировалось, заявил начальник генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с начальником генштаба Вьетнамской народной армии генерал-полковником Фан Ван Зянгом.

Вьетнамский военачальник прибыл в Россию для участия в церемонии закрытия V юбилейных Армейских международных игр.

"Наше военное и военно-техническое сотрудничество остаются важнейшими элементами всеобъемлющего стратегического партнёрства, которые за последнее время заметно активизировались. Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими вооружёнными силами", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что Вьетнам является "давним, проверенным временем" партнёром России, отношения с которым основаны на "традициях дружбы, единства взглядов по многим вопросам".

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