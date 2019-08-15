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15.08.2019
Известия.ru

Хантсман назвал непозволительным прекращение диалога между ядерными державами

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Россия и США как крупнейшие ядерные державы мира не должны позволять себе закрывать двери и прекращать диалог, в том числе о судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в среду, 14 августа, сообщил журналистам американский посол в РФ Джон Хантсман.

"Мы обязаны продолжать обсуждать контроль над вооружениями, обязаны ради безопасности и процветания в мире", — сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Дипломат добавил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) контроль над вооружениями не прекращается.

"Прекращается действие соглашения, которое, к сожалению, и так не соблюдалось. И мы многократно взаимодействовали с Россией, чтобы исправить ситуацию", — отметил он.

По словам Хантсмана, в случае с СНВ-3 ситуация "гораздо лучше", так как уже к февралю 2018 года Россия и США "успешно уложились в основные лимиты по стратегическому наступательному вооружению и пусковым установкам". Он отметил, что теперь странам предстоит решить — продлевать ли этот договор. По его словам, сейчас президент США Дональд Трамп очень поддерживает это соглашение.

7 августа стало известно об отставке Хантсмана с 3 октября 2019 года. Позже в этот же день информацию подтвердил пресс-секретарь американского посольства. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Хантсман на своем посту не смог реализовать потенциал отношений между странами.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений.

Еще один документ — ДРСМД — запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года США начали процедуру выхода из договора, обвинив Россию в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Доказательств в Вашингтоне не привели, в то время как в Москве не раз опровергали обвинения американской стороны. В ответ Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. Таким образом, ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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