Командование СВ США подписало контракт на закупку двух комплексов ПРО "Айрон Дом"

ЦАМТО, 14 августа. По словам замначальника службы модернизации систем ПВО/ПРО командования перспективных разработок СВ США (US Army Futures Command) Дэрила Янгмана, подписан контракт на закупку двух тактических комплексов ПРО "Айрон Дом" (Iron Dome/Железный купол).

Комплексы будут использоваться в качестве временного решения до поставки перспективной системы противоракетной обороны СВ США.

Как сообщает Defense News, представитель СВ США заявил об этом 8 августа в ходе симпозиума по вопросам космической и противоракетной обороны в Хантсвилле (шт.Алабама).

Командование СВ рассматривало различные возможности оперативного получения на временной основе систем ПРО в рамках программы "Возможность защиты от огня с закрытых позиций" (IFPC – Indirect Fire Protection Capability Increment), целью которой является защита подразделений СВ от обстрела реактивными, артиллерийскими и минометными боеприпасами, а также ударов беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Теперь, после подписания контракта, командование СВ США сможет уточнить график поставок и другие детали получения указанных систем.

Как сообщал ЦАМТО, система "Айрон Дом" была разработана совместно американской компанией Raytheon и израильской Rafael, частично производится в США. Комплекс предназначен для перехвата реактивных, артиллерийских и минометных боеприпасов, тактических ракет, имеющихся в арсеналах "Хамас" в Секторе Газа и "Хесболлах" в Южном Ливане. Первая система "Айрон Дом" была развернута ВС Израиля в марте 2011 года.

В начале 2019 года СВ США оценили возможности нескольких имеющихся на рынке ЗРК ближнего действия для защиты от потенциальной угрозы крылатых ракет России и Китая и объявили о намерении приобрести две батареи "Айрон Дом" в качестве временного решения для устранения имеющихся пробелов в боевом потенциале. Конгресс одобрил покупку двух батарей "Айрон Дом" к 2020 году за счет средств бюджета на 2019 год.

По оценке Д.Янгмана, "Айрон Дом" может стать и долговременным средством ПВО/ПРО, в зависимости от того, как комплекс покажет себя в промежуточный период. В настоящее время служба модернизации систем ПВО/ПРО проводит анализ и испытания различных систем с целью определения их эффективности при применении на постоянной основе в системе IFPC. Это касается и использования "Айрон Дом" или его компонентов в составе перспективной системы ПВО/ПРО.

В настоящее время СВ США перерабатывают ранее принятую долгосрочную стратегию программы IFPC и будут в течение августа-ноября текущего года проводить различные испытания для определения состава IFPC после промежуточного периода.

Как предполагается, комплексы "Айрон Дом" будут переданы в боевые подразделения и, вероятно, примут участие в официальных и неофициальных учениях для определения того, каким образом он может быть использован в рамках архитектуры IFPC и архитектуры противовоздушной обороны в целом, по сравнению с тем, как он в настоящее время применяется в Израиле для противодействия ракетным ударам.