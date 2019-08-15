Корабли Северного флота зашли в порт Дудинка в рамках арктического похода

Экипажи проведут тренировки по высадке сил морского десанта на необорудованное побережье и межвидовые учения по обороне важного промышленного объекта

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в рамках арктического похода зашел в порт Дудинка в Красноярском крае и готовится провести учения по охране важного промышленного объекта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота, распространенном в среду.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" прибыл в порт Дудинка на трассе Северного морского пути, расположенный на правом берегу реки Енисей", - отмечается в сообщении.

Экипажи в ближайшее время приступят к тренировкам по высадке сил морского десанта на необорудованное побережье Енисея и проведут межвидовые учения по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.

В пресс-службе напомнили, что впервые в этот порт отряд кораблей Северного флота зашел в сентябре 2015 года. В 2017 году этот маневр был повторен с увеличенным числом кораблей.

5 августа стартовал восьмой арктический поход надводных сил Северного флота. В отряд кораблей вошли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", ледокол "Илья Муромец", спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов". Поход проходит под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева.