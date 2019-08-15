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15.08.2019
Военное обозрение

В Иране презентовали новую бронемашину "Raad" 6Х6

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Министерство обороны Ирана в скором времени получит на вооружение новые бронемашины. 13 августа состоялась презентация нового броневика "Raad" 6Х6 с противоминной защитой. Об этом сообщает издание ParsTodey.

Источник изображения: http://parstoday.com/ru

13 августа состоялась церемония презентации новейшей иранской бронемашины "Raad" с повышенной противоминной защитой с колесной формулой 6Х6. Присутствующий на церемонии бригадный генерал Амир Хатами заявил, что броня новой машины способна выдержать попадание артиллерийских осколков и пуль с "радиоактивным стальным сердечником". Кроме того, машина оборудована усиленной противоминной защитой, способной выдержать подрыв "противотанковых мин". Более точных данных по новой машине нет, впервые плакат с ее изображением появился всего месяц назад, а "в живую" ее показали в первый раз.

Эта машина вполне может обеспечивать безопасность командного состава и важных личностей при прохождении подозрительных участков дороги, где могут быть заложены минные ловушки и придорожные фугасы

- заявил генерал.

В Минобороны Ирана заметили, что данная бронемашина может быть использована в асимметрической войне, в уличных боях, на пограничных заставах и в прочих оперативных районах.

Также во время презентации новой бронемашины вооруженным силам Ирана передали партию тактических машин "Aras-2" 4Х4, обладающих повышенной проходимостью.

Источник изображения: http://parstoday.com/ru

"Aras-2"обладает повышенной проходимостью в труднопроходимых районах, на нем может устанавливаться разное стрелковое и прочее оружия, он обладает по сравнению с моделями предыдущего поколения большей экономией топлива, более высокой акселерацией и способностью нести куда больший ассортимент вооружений

- говорится в сообщении Минобороны Ирана.

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