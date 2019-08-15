Северный флот проведёт учения по обороне важного промышленного объекта на Таймыре

Большой десантный корабль "Александр Отраковский" и большой десантный корабль "Кондопога" во время прибытия в порт города Североморск.

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Арктическая группировка Северного флота после тренировки в порту Дудинка проведёт на Таймыре учения по обороне промышленного объекта, сообщил в среду начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём "Вице-адмирал Кулаков" прибыл в порт Дудинка на трассе Северного морского пути, расположенный на правом берегу реки Енисей", - заявил Серга.

По его словам, у причалов порта также ошвартовались большие десантные корабли (БДК) "Александр Отраковский" и "Кондопога", а ледокол "Илья Муромец" занял место якорной стоянки.

"В ближайшее время арктическая группировка Северного флота в районе порта Дудинка приступит к тренировкам по высадке сил морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей. В дальнейшем силы Северного флота планируют провести на полуострове Таймыр межвидовое учение по обороне важного промышленного объекта", - сказал Серга.

Он напомнил, что восьмой арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 5 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда - большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", БДК "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец".