Войти
15.08.2019
ТАСС

Горные стрелки армий пяти стран совершили десантирование и марш-бросок на Эльбрусе

312
0
0
Эльбрусское кольцо
Соревнования по спортивному ориентированию Эльбрусское кольцо. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

В конкурсе "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр - 2019 участвуют 60 военнослужащих из России, Индии, Киргизии, Марокко и Узбекистана

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Подразделения горных стрелков из пяти стран провели десантирование и марш-бросок на горе Эльбрус в рамках конкурса "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр - 2019, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Южного военного округа (ЮВО).

"В районе северной стороны горы Эльбрус участники международного этапа конкурса "Эльбрусское кольцо - 2019" преодолели участок маршрута: Ледовое озеро (высота над уровнем моря 3324 м) - плато Ирахиксырт (высота над уровнем моря 2961 м) - перевал Бурунтыш (высота над уровнем моря 3083 м) и выполнили специальную задачу "Десантирование с совершением марш-броска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения в полном составе десантировались посадочным способом из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, вышли в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении более 500 м от площадки выгрузки.

После десантирования группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа.

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" в рамках Армейских международных игр - 2019 проходит с 3 по 17 августа. В соревновании принимают участие 60 военнослужащих, которые представляют Россию, Индию, Киргизию, Марокко и Узбекистан.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Киргизия
Марокко
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
13.08.2019
Участники конкурса Армейских игр завершили 100-километровый марш вокруг Эльбруса
08.08.2019
От танкового биатлона – к Армейским международным играм
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 09:06
  • 76
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 15.08 09:00
  • 9
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 08:27
  • 7
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 15.08 07:58
  • 123
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 15.08 07:17
  • 62
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 15.08 07:00
  • 116
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 15.08 06:40
  • 9
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 15.08 05:27
  • 8
МВД Перу приобретет транспортный самолет Ан-178
  • 14.08 22:15
  • 3
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 20:54
  • 50
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 18:29
  • 14
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 18:00
  • 4
Средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних компаниях составила около 60 тыс. рублей за прошлый год - отчет
  • 14.08 17:47
  • 7
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 15:35
  • 3
Стрелять по-тихому
  • 14.08 13:49
  • 7
Анализ фундаментальных экономических факторов как способ предсказать изменение курса валют