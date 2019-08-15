Радио Болгария: Болгария перевыполняет планы НАТО по расходам на оборону

Болгарское национальное радио отметило вчерашнюю публикацию газеты "Дневник", в которой с гордостью сообщается о перевыполнении плана по расходам на оборону. Вместо рекомендованных НАТО 2% своего ВВП Болгария истратила в 2019 году 2,61% ВВП. В социалистические времена с такой же гордостью СМИ сообщали о перевыполнении плана по сбору винограда и зерна…

"Сделка по покупке F-16 сделает Болгарию первенцем НАТО по расходам на оборону", - утверждает в своем сегодняшнем номере газета "Дневник". Поводом для информации стал факт, что болгарское правительство уже перевело США 1,256 миллиарда долларов за покупку восьми истребителей F-16 Block 70. Напомним, что, согласно рекомендациям НАТО, каждая из стран-членов должна выделять в год 2% своего валового внутреннего продукта на сферу обороны. 20% из этих средств следует выделять на покупку нового вооружения и оборудования - показатель, который Болгария уже превысила. В связи с проектами по перевооружению боевого флота и сухопутных войск, вероятнее всего, то же самое произойдет и в 2020 году. Стоит, однако, отметить, что поддерживать скачкообразный рост военных расходов годы подряд практически невозможно, да и особая политическая воля в данном направлении пока что не демонстрирована, отмечается далее в материале

В результате недавней актуализации государственного бюджета размер расходов Министерства обороны за 2019 год был увеличен на 1,07 миллиарда евро /2,1 миллиарда левов/, достигнув 1,79 миллиарда евро /3,5 миллиарда левов/. Весенний прогноз Министерства финансов показывает, что средства на оборону в 2019 году составят 2,61% ВВП.

Из всех стран-членов НАТО одни лишь США планируют на этот год выделить более высокую долю расходов на оборону - 3,42 % ВВП. В материале газеты "Дневник", однако, отмечается, что средства, которые Болгария потратит до конца сего года на оборону, будут намного больше, так что вполне возможно, чтобы наша страна опередила и США по этому показателю.

По критерию НАТО, чтобы 20% расходов на оборону выделялись на новое вооружение и оборудование, Болгария также окажется абсолютным первенцем, если сбудутся прогнозные данные Альянса. Ведь, сумма, оплаченная за американские истребители, составляет целых 66,67% всего бюджета на оборону.

При этом, однако, стоит отметить, что с 2014 года до сих пор Болгарии ни разу не удалось выполнить заявленные перед НАТО прогнозные обещания по расходам, так как все проекты по модернизации армии в конечном счете срывались. Впрочем, такое не удалось избежать и в этом году. Ведь в бюджете на 2019 год были предусмотрены выплаты по проектам о покупке боевых машин для пехоты и два новых корабля для Военно-морских сил, которые, после оплаты полной суммы за Ф-16, были переведены на будущий год. Все же министр обороны Красимир Каракачанов и высшие военнослужащие декларировали о своем желании, чтобы договоры по двум вышеупомянутым проектам были заключены еще в этом году, но при условии, что выплаты по ним были предусмотрены в бюджете на будущий год, отмечается еще в материале газеты "Дневник".