Ребят из Башкирии пригласили служить на Северном флоте

Тысячи километров безлюдного пространства, свинцово-серое море, яростно бьющееся о прибрежные скалы, всполохи северного сияния над головой... Такова суровая романтика Севера. Познать ее дано не каждому, но у молодых ребят из Башкирии появилась такая возможность: Башкортостан взял шефство над десантным кораблем "Иван Грен", базирующимся в Североморске. И руководство приглашает парней из республики поступить на контрактную службу в военно-морской флот.

Шефская помощь

В конце июля делегация республики поехала в Североморск, чтобы встретиться с командованием подшефного корабля, определить меры поддержки, а заодно оценить условия, в которых служат моряки Северного флота.

- Это шефство позволит повысить узнаваемость республики: при заходе в порты других государств на корабле будут поднимать штандарт с названием республики. Башкортостан, в свою очередь, намерен поставлять на корабль мед и другую продукцию. Также наша задача - помощь в комплектовании экипажа контрактниками из Башкирии. Кроме того, моряки с семьями смогут отдыхать в республиканских здравницах, - рассказал "РГ" начальник отделения связи и автоматизированных систем управления военного комиссариата РБ Владимир Червенинов.

Несколько дней члены делегации гостили на корабле и были приятно удивлены условиями службы моряков. По словам Владимира Червенинова, здесь отличное питание (в рационе есть даже крабы), удобные кровати. Кстати, температура на борту регулируется автоматически в зависимости от погоды. Так что моряки не мерзнут.

Но больше всего впечатлили башкирский "десант" морские виды.

- Только здесь, на Севере, жители России, если они не выезжают в другие страны, могут увидеть течение Гольфстрим: по серому Баренцевому морю голубой полоской проходит уже успевший остыть Гольфстрим, - уверяет Владимир Червенинов.

Конечно, климат в Североморске суровый: дуют сильные пронизывающие ветра, зима длится долго. Самый теплый месяц - июль, когда средняя температура +12 градусов, а зимой здесь почти два месяца царит ночь, ведь город расположен в Мурманской области за Полярным кругом.

Морякам приходится испытывать сильнейшие нагрузки во время длительных рейсов, поэтому жизнь на корабле строго регламентирована. Однако члены экипажа готовы к этим трудностям, ведь взамен они могут увидеть мир.

Командование корабля "Иван Грен" ждет ребят-контрактников из республики, потому что они выгодно отличаются трудолюбием и воспитанием.

Однако чтобы попасть на борт такого корабля, нужно иметь образование не ниже среднего специального, идеальное здоровье и отличную физическую подготовку.

Выгодный контракт

Кстати, служить на кораблях Северного морского флота престижно и выгодно. Помимо того, что можно выйти в открытый океан и увидеть мир, военные моряки получают неплохое довольствие (с учетом надбавок за напряженность и гостайну оплата, в зависимости от должности, начинается от 30 тысяч рублей и выше). Кроме того, для тех, кто снимает жилье, компенсируют стоимость его аренды, что очень важно для семейных.

Также на Северном флоте выслуга лет идет из расчета год за полтора. Так что некоторые уже в 35 лет становятся военными пенсионерами со всеми положенными для них льготами, рассказал замначальника уфимского пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Нафиков. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть такой факт, как реальная возможность получить жилье.

Военная ипотека (в размере трех миллионов рублей) предоставляется после того, как контрактник отслужит шесть лет в армии. Главное условие - остаться в армии.

Не флотом единым

Вообще, ребята, живущие в республике, могут выбрать не только флот, а любые войска и локацию. Главное - соответствовать по категории годности. Но чтобы, к примеру, попасть в атомную подводную лодку, где зарплаты начинаются от 100 тысяч рублей, нужно несколько лет прослужить на кораблях.

- На пункте отбора мы подробно рассказываем обо всех вариантах будущего трудоустройства, условиях работы и будущей зарплате со всеми надбавками. При этом не важно, какую гражданскую специальность имеет потенциальный контрактник.

- Ребят обучают всему на месте. У нас есть военнослужащие, которые служили и спецвойсках, и сухопутных, и морских на самых разных должностях. Я, к примеру, начинал водителем в танковом полку, там же стал командиром отделения, служил и в топографическом отряде, и ракетных, и мотострелковых войсках, и автомобильной бригаде. А после десяти лет в действующей армии продолжил службу в пункте отбора, - отметил инструктор уфимского пункта отбора на военную службу по контракту Урал Вахитов.

Кстати

У молодых людей, подлежащих обязательному призыву в армию, теперь есть возможность выбора между контрактной и срочной службами. Но только у тех, кто имеет среднее специальное или высшее образование. В ином случае в профессиональную армию возьмут только после срочной службы.

Справка "РГ"

"Иван Грен" - российский большой десантный корабль проекта 11711, головной корабль серии из двух кораблей, состоящий на вооружении Северного флота в 121-й бригаде десантных кораблей.

Корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, начальника артиллерии морской обороны Ленинграда, начальника Управления боевой подготовки ВМФ СССР, военного ученого-артиллериста.

Цифра

400 человек из Башкирии подписали контракт на службы за шесть месяцев 2019 года.

Айгуль Камаева