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15.08.2019
ЦАМТО

Минобороны Турции объявило тендер по закупке новых учебных вертолетов

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Вертолет H135
Вертолет Airbus Helicopters H135.
Источник изображения: www.airbushelicopters.com

ЦАМТО, 14 августа. Секретариат оборонной промышленности Минобороны Турции (SSM – Savunma Sanayii Mustesarligi) объявил тендер, предусматривающий закупку новых вертолетов для замены имеющихся AB-206R "Джет Рейнджер".

Как сообщает Scramble Magazine, учебные вертолеты приобретаются для армейской авиации Сухопутных войск Турции (Turk Kara Havacilik Komutanligi – TKHK).

В настоящее время Школа армейской авиации (Kara Havacilik Okul Komutanligi), находящаяся в аэропорту "Сулейман Демирель" г.Испарта, эксплуатирует около 24 вертолетов AB-206R "Джет Рейнджер".

Издание отмечает, что на текущий момент неясно, какие иностранные компании ответят на запрос о предложении, поскольку турецкое правительство находится под санкциями после закупки российских ЗРС С-400 "Триумф". В частности, например, Rolls-Royce объявила об отказе в дальнейшей поставке турбовальных двигателей LHTEC T800-4A, которые используются в ударных вертолетах T-129 ATAK.

Некоторые турецкие источники утверждают, что в число потенциальных претендентов могут войти вертолеты H-135 (Airbus), TH-119 (Группа Leonardo), "Белл-407GX" и "Белл-429" (Bell). Однако неизвестно, будет ли какой-либо из этих вариантов приобретения "жизнеспособным" из-за ограничений, введенных США.

Турция получила 20 учебных вертолетов AB-206B-3 (Agusta-Bell) в 1996 году. Впоследствии они были модернизированы и получили местное обозначение AB-206R. В 1998 году Школа армейской авиации дополнительно получила от турецкой жандармерии 13 отремонтированных AB-206R для пополнения имевшегося на тот момент парка учебных вертолетов.

Вертолет AB-206R "Джет Рейнджер" является основной вертолетной учебной платформой в ВС Турции, и все курсанты начинают свой базовый курс обучения именно на этом типе винтокрылых машин.

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