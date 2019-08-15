Российские разработчики представили "Видеостену" TSS/NAV-MD для кораблей и судов

Российские компании продолжают совершенствование систем автоматизированного управления для военных кораблей и судов различного вида. Одно из развиваемых направлений – система визуализации различных параметров – для получения оперативной информации о происходящем как на самом корабле, так и в водах, в которых прокладывается его маршрут.

Источник изображения: topwar.ru

Примером реализации проекта по визуализации параметров, которые являются актуальными для капитана на судне (командира экипажа боевого корабля), является видеостена из нескольких мониторов. В качестве конкретной разработки можно назвать "Видеостену" TSS/NAV-MD от компании "Валком" (Санкт-Петербург).

Этот проект предназначен в первую очередь для специальных судов, включая рыболовецкие. "Видеостена" состоит из четырёх мониторов, диагональ каждого из которых составляет 46’’ (дюймов). Соответственно, диагональ всей видеостены – 92 дюйма. Общий размер "Видеостены" TSS/NAV-MD составляет 2122х1210 мм. Вес одного монитора системы – около 46 кг.

Используется это средство для визуализации информации практически с любого прибора, включая приборы навигационного оборудования, эхолот, РЛС и др.

Разрешающая способность – 1920х1200. Видеоаппаратура имеет различные варианты видеовходов, включая VGA, DVI и HDMI. Работа осуществляется в двух режимах электропитания – 220В/24В.

В общей сложности на видеостену можно вывести информацию от 16 источников видеосигнала. Разработчики сообщают о возможности комбинирования изображений. При этом капитан (командир) и вахтенный помощник могут управлять экранами с сенсорной панели (планшета), задавая требуемые параметры.

Источник изображения: topwar.ru

Управление осуществляется также посредством единого трекбола. Источники видеосигнала подключаются к мониторам через систему коммутаторов.

Источник изображения: topwar.ru

На экраны выводятся картографические данные, информация о загруженности судна (корабля), параметры навигационного плана, скорость хода, климатическая обстановка и многое другое.