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15.08.2019
Российская газета

Космические спасатели готовятся к запуску "Союза" с роботом "Федором"

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к тренировкам накануне запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого отправится в космос робот "Федор".

Антропоморфный робот будет запущен на орбиту 22 августа. Он станет своего рода аватаром космонавта, будет копировать его действия. Это должно избавить экипаж от рисков работы в открытом космосе.

Подготовка к старту корабля с кибер-помощником на борту проходит в Челябинской области, сообщили в пресс-службе округа. Спасатели отрабатывают прыжки с парашютом с высоты около 1500 метров на воду, эвакуацию капсулы на сушу (для этого задействованы машины-амфибии "Синяя птица").

"Вместе с экипажем вертолета Ми-8 будет проводиться эвакуация условного космонавта при помощи грузоподъемного устройства", - рассказали в ЦВО.

К подготовке к запуску "Союза" задействованы около сотни военных спасателей и 20 единиц техники. Завершатся тренировки 16 августа.


Татьяна Воробьева

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
Фёдор
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Союз ПКК
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