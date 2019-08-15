США подписали с Бахрейном соглашение о продаже ЗРК "Пэтриот"

ЦАМТО, 14 августа. Компания Raytheon объявила о подписании Королевством Бахрейн и командованием СВ США соглашения о приобретении зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Пэтриот".

Подписанное письмо с предложением и принятием предложения позволяет правительству США начать с Raytheon переговоры о подписании контракта на производство неназванного количества комплексов и ракет для Бахрейна.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" ЗРК "Пэтриот", а также связанных вспомогательных средств и оборудования. Полная стоимость продажи, как сообщалось, может составить 2,478 млрд. долл.

Правительство Бахрейна обратилось к США с запросом о возможности приобретения 60 ЗУР PAC-3 MSE, 36 ЗУР MIM-104E GEM-T, 9 пусковых установок M903, 5 групп мачтовых антенн (AMG), 3 комплектов дизельных генераторов (EPP III), 2 многофункциональных радиолокационных станций (РЛС) AN/MPQ-65, 2 систем управления огнем AN/MSQ-132, а также другого оборудования и услуг.

Как заявлено, ЗРК "Пэтриот" расширят возможности Бахрейна в сфере противоракетной обороны, защиты территориальной целостности и сдерживания региональных угроз.

Основным подрядчиком поставки ракет PAC-3 является Lockheed Martin, ракет GEM-T – компания Raytheon.