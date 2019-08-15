Войти
15.08.2019
ЦАМТО

США подписали с Бахрейном соглашение о продаже ЗРК "Пэтриот"

341
0
0
Источник изображения: Фото: romania-insider.com

ЦАМТО, 14 августа. Компания Raytheon объявила о подписании Королевством Бахрейн и командованием СВ США соглашения о приобретении зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Пэтриот".

Подписанное письмо с предложением и принятием предложения позволяет правительству США начать с Raytheon переговоры о подписании контракта на производство неназванного количества комплексов и ракет для Бахрейна.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" ЗРК "Пэтриот", а также связанных вспомогательных средств и оборудования. Полная стоимость продажи, как сообщалось, может составить 2,478 млрд. долл.

Правительство Бахрейна обратилось к США с запросом о возможности приобретения 60 ЗУР PAC-3 MSE, 36 ЗУР MIM-104E GEM-T, 9 пусковых установок M903, 5 групп мачтовых антенн (AMG), 3 комплектов дизельных генераторов (EPP III), 2 многофункциональных радиолокационных станций (РЛС) AN/MPQ-65, 2 систем управления огнем AN/MSQ-132, а также другого оборудования и услуг.

Как заявлено, ЗРК "Пэтриот" расширят возможности Бахрейна в сфере противоракетной обороны, защиты территориальной целостности и сдерживания региональных угроз.

Основным подрядчиком поставки ракет PAC-3 является Lockheed Martin, ракет GEM-T – компания Raytheon.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
США
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Похожие новости
13.05.2019
Планируемая поставка Бахрейну американской зенитной ракетной системы Patriot PAC-3
14.08.2018
Швеция и США подписали соглашение о продаже систем ПВО/ПРО "Пэтриот"
26.02.2018
Уведомление о предстоящей поставке Швеции зенитных ракетных систем Patriot PAC-3+
21.11.2017
Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше ЗРК "Пэтриот"
14.07.2017
Румыния намерена приобрести в США семь батарей ЗРК "Пэтриот" – DSCA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 09:06
  • 76
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 15.08 09:00
  • 9
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 08:27
  • 7
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 15.08 07:58
  • 123
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 15.08 07:17
  • 62
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 15.08 07:00
  • 116
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 15.08 06:40
  • 9
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 15.08 05:27
  • 8
МВД Перу приобретет транспортный самолет Ан-178
  • 14.08 22:15
  • 3
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 20:54
  • 50
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 18:29
  • 14
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 18:00
  • 4
Средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних компаниях составила около 60 тыс. рублей за прошлый год - отчет
  • 14.08 17:47
  • 7
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 15:35
  • 3
Стрелять по-тихому
  • 14.08 13:49
  • 7
Анализ фундаментальных экономических факторов как способ предсказать изменение курса валют