В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" прошло расширенное заседание Совета Ассоциации армейских игр

ЦАМТО, 14 августа. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова 13 августа состоялось расширенное заседание Совета Ассоциации армейских игр.

В заседании приняли участие представители военных ведомств государств, участвующих в Армейских международных играх, представители центральных органов военного управления, ветераны Вооруженных Сил, делегаты от общественных организаций, представляющих военно-прикладные виды спорта, а также Международную федерацию танкового биатлона.

Как отметил во вступительном слове генерал армии Олег Салюков, "V Армейские международные игры являются важным общественно-политическим событием не только в жизни Вооруженных Сил наших государств, но и в жизни наших народов. Из года в год не только возрастает к ним интерес со стороны огромного количества государств мира, но и растет число желающих принять в них участие. Подтверждением тому является проведение игр 2019 года в 10 государствах и участие в них 223 команд из 39 стран мира".

Международная ассоциация армейских игр объединяет вокруг Минобороны России общественные организации (федерации), участвующие в развитии армейских игр и военно-прикладных видов спорта. На сегодняшний день в ее состав входят общественные организации четырех государств – Армении, Казахстана, Киргизии и России.

"Завершается процесс создания общественных организаций с последующим их вступлением в Ассоциацию в Республике Беларусь, Узбекистане, Таджикистане и других странах. Во многом это стало возможным благодаря слаженной совместной работе членов Международной ассоциации, с которыми установлены деловые контакты, осуществляется взаимодействие и координация работы", – подчеркнул генерал армии Олег Салюков, являющийся президентом Международной ассоциации армейских игр.

С подробным докладом о роли и задачах Международной ассоциации в подготовке и проведении Армейских международных игр перед собравшимися выступил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майор Александр Перязев.

Слово было предоставлено также представителям военных ведомств Армении, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, которые высказали свои мнения и предложения по повестке совещания, а также поделились опытом работы по созданию в своих государствах общественных организаций.

В заключительной части расширенного заседания состоялось награждение представителей военных ведомств государств, внесших значительный вклад в подготовку и проведение Армейских международных игр, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.