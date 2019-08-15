В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны

Польскую армию необходимо увеличить, как минимум, вдвое. С таким заявлением выступил министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью Польскому радио.

Источник изображения: Минобороны Польши

По словам главы польского оборонного ведомства, в настоящее время численность вооруженных сил страны составляет 100 тысяч военнослужащих, но для обеспечения национальной безопасности страны необходимо вдвое больше. Увеличение польской армии является одним из приоритетов Министерства обороны страны.

У нас должно быть по меньшей мере 200 тыс. Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, потому что это будет гарантией безопасности

- заявил Блащак.

Глава военного ведомства напомнил, что в Польше с прошлого года действует программа "Стань солдатом республики", которая направлена на привлечение граждан республики, особенно молодежи, к службе в армии. Данная компания должна помочь достижению "нужного количества" военнослужащих.

Кроме желания увеличить собственные вооруженные силы, Варшава параллельно хочет увеличить американский военный контингент. Ранее сообщалось, что в Польше намерены создать совместный с США учебно-тренировочный центр и дополнительно разместить около 1 тысячи американских военнослужащих.