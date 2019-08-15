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15.08.2019
ЦАМТО

Минобороны РФ приступило к активной стадии доставки грузов в пункты назначения в Арктике

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Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

ЦАМТО, 14 августа. Минобороны РФ силами подведомственной организации ООО "Оборонлогистика" приступило к активной стадии доставки грузов в пункты назначения в Арктике и на архипелаг Новая Земля в период летней навигации 2019 года.

Из портов Мурманск и Архангельск в пункты назначения Белушья Губа и Северный (архипелаг Новая Земля) и в обратном направлении будет доставлено около 9000 тонн грузов.

В пункты Арктики (порт Тикси, на острова архипелагов Земля Франца-Иосифа, Северная Земля и Новосибирские острова) будет доставлено более 7000 тонн воинских грузов и свыше 10000 тонн грузов Военно-строительного комплекса Минобороны России.

В рамках программы по очистке Арктики в обратном направлении ООО "Оборонлогистика" организует вывоз устаревшей техники и металлолома. Всего с арктических территорий планируется вывезти свыше 3000 тонн металлолома.

В условиях необорудованного берега в Арктике доставка грузов производится с использованием средств рейдовой выгрузки. Все перевозки планируется завершить в октябре этого года.

Доставка реализуется в рамках контрактов Минобороны России и ООО "Оборонлогистика", заключенных в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации об определении ООО "Оборонлогистика" единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России работ и услуг в 2019 и 2020 году, связанных с доставкой грузов в Арктическую зону Российской Федерации и Дальневосточный регион, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика
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