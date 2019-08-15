Производитель "Тигров" займется созданием легких гусеничных машин

Производитель внедорожников и бронеавтомобилей "Тигр" начнет разработку гусеничной бронетехники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Военно-промышленной компании (ВПК) Александра Красовицкого.

По его словам, это будет семейство бронированных машин легкого класса военного и двойного назначения. Сейчас идет 17 опытно-конструкторских работ, которые завершат в ближайшее время.

Для создания таких машин ВПК купит завод по производству гусеничных шасси. Какой именно, Красовицкий говорить пока отказался, но уточнил, что на предприятии уже рассчитывают технико-экономическое обоснование и бизнес-план, чтобы понять целесообразность таких вложений.

Стоит отметить, что два года назад Красовицкий говорил о том, что ВПК готовится присоединить Заволжский завод гусеничных тягачей, который производит гусеничные снегоболотоходы, в том числе приспособленные для работы в Арктике.

Яна Шамаева