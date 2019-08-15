На Украине решили провести собственный вариант "Танкового биатлона"

На Украине решили дать "свой ответ" международным соревнованиям по "Танковому биатлону", которые проводятся в России. Украинские состязания танкистов стартовали в Черниговской области.

Источник изображения: Оперативное командование ВСУ "Север"

Зарубежных экипажей на Черниговщине нет. Зато широко представлены оперативные командования вооружённых сил самой Украины. Так, на Гончаровский полигон съехались экипажи танковых подразделений 4-х оперативных командований: "Восток", "Запад", "Север", "Юг".

Официально соревнования были названы конкурсом на выявление лучшего танкового экипажа ВСУ.

В числе этапов украинского варианта "Танкового биатлона" - "Снайперская стрельба" и "Эстафета". Отмечается, что цели украинские танкисты должны поражать цели на дистанциях 1,4 и 1,7 км, используя осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды. Лучшими в "Снайперской стрельбе" стали представители бригады оперативного командования "Север".

Особенностью украинских соревнований стало то, что на одном из этапов танковые экипажи покинули бронемашины и приступили к соревнованиям по переноске ящиков с боеприпасами и перекатыванию бочек с ГСМ. Также переносились такие элементы как трос и шпоры. Без бега с бревном не обошлось.

Источник изображения: Оперативное командование ВСУ "Север"

Теперь экипажи танков ВСУ начинают соревнования по преодолению препятствий и маневрированию в условиях полигона. В общей сложности соревнования украинских танкистов продлятся в течение 5 дней.