Цифры Warspot: в 800 000 раз

В июне 1983 года в Северодвинске была спущена на воду атомная подводная лодка К-278, через несколько лет получившая наименование "Комсомолец". Она имела шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм, а её боезапас составлял 22 единицы (торпеды и ракето-торпеды). В составе 6-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота оснащённая ядерным реактором субмарина прослужила почти шесть лет и за это время установила мировой рекорд, погрузившись в 1985 году на глубину 1027 м.

7 апреля 1989 года, когда лодка возвращалась с боевой службы в Норвежском море, произошла катастрофа. В 11 часов в седьмом отсеке К-278 вспыхнул пожар, точную причину которого так и не удалось установить. Огонь распространялся, и через восемь часов "Комсомолец" затонул на глубине около 1700 м в 320 км от побережья Норвегии. Погибло 42 человека. Оставшихся 27 членов экипажа спасла подоспевшая к месту трагедии плавучая база "Алексей Хлобыстов". В 1995 году 7 апреля было объявлено Днём памяти погибших подводников.

Атомная подводная лодка "Комсомолец" на дне Норвежского моря через 30 лет после гибели

Вот уже 30 лет атомная субмарина покоится на дне моря. В 1990-х и 2007 году состоялось несколько экспедиций к месту гибели К-278. Российские специалисты фиксировали утечки радионуклидов, но фон радиоактивных выбросов из заглушённого реактора не вызывал опасений. Исследователи и военные считают, что океан является лучшим саркофагом для "Комсомольца", а операция по подъёму лодки сулит гораздо бо?льшую опасность. В 2019 году к субмарине отправилась норвежская экспедиция на исследовательском судне GO Sars. Учёные обнаружили, что уровень цезиевого излучения в водах около вентиляционного отверстия лодки превышает норму, установленную для Норвежского моря, в 800 000 раз. Однако специалисты из Норвежского института морских исследований не видят повода для паники: столь высокие показатели продемонстрировали лишь несколько образцов. Уровень радиационного загрязнения воды в паре метров от "Комсомольца" оказался в тысячи раз ниже.