Ремонт подводного аппарата "Лошарик" начнется осенью

Спасательный буксир Северного флота и АПЛ спецназначения проекта 09786 "Подмосковье", носитель атомной глубоководной станции (АГС) проекта 10831 на одной из баз Северного флота.

Аппарат отбуксируют для проведения ремонта на "Звездочку", отметил источник агентства в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области). Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Этой осенью "Лошарик" отбуксируют для проведения ремонта на "Звездочку", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "на первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению".

К ремонту будут привлечены специалисты ЦКБ морской техники "Рубин" (разработчик части оборудования) и "Севмаша" (изготовитель аппарата).

Собеседник ТАСС сообщил, что, по предварительной оценке, системам глубоководного аппарата нанесен существенный ущерб. "Можно говорить, что огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения", - сказал он. Пока не ясно, насколько сильно пострадал титановый корпус станции.

Как сообщил ТАСС другой источник в оборонно-промышленном комплексе, на "Севмаше" изготовят новые титановые части корпуса для замены поврежденных пожаром.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.