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15.08.2019
Военное обозрение

Турция и США договорились о создании Совместного центра операций по Сирии

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Стало известно о достигнутых между Анкарой и Вашингтоном договорённостях по Сирии. Турецкая пресса со ссылкой на министерство обороны и МИД страны сообщает о начале работы по созданию турецко-американского СЦО (Совместного центра операций). Если учесть, что официальный Дамаск никаких запросов на создание такого центра не давал, то договорённости США и Турции вполне можно считать очередным оккупационным шагом по отношению к САР.

Источник изображения: topwar.ru

В Минобороны Турции заявляют, что в Совместном центре операций будут не только планироваться, но и координироваться действия по формированию так называемой "зоны безопасности" на севере Сирии. "Зона безопасности" - это фактически оккупированная Турцией и США территория в северных провинциях САР.

Располагаться турецко-американский СЦО буде в провинции Турции Шанлыурфа, которая граничит с САР. Отмечено, что сейчас уже идёт работа по созданию соответствующей инфраструктуры.

Из сообщения министерства нацобороны Турции:

В ходе переговоров были достигнуты договорённости о необходимости скорейшего задействования СЦО. Мы уже делаем важные шаги на этом направлении.

Напомним, что ранее официальная Анкара объявила о готовности к началу военной операции на восточном берегу Евфрата в Сирии. Власти Турции заявили, что не могут себе позволить ничего не делать в тот момент, "когда противник готовит удар по турецкой границе". В данном случае под противником Анкара понимает курдские вооружённые формирования. Но некоторые из этих формирований поддерживаются США, о чём неоднократно заявлял Эрдоган. В этой связи будет особенно интересно понаблюдать за тем, как турки собираются оттеснять курдов от своей границы на севере Сирии.

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Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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