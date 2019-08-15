Расчеты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь" подняты по тревоге в Хабаровском крае

Хабаровск. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Около 2 тысяч зенитчиков соединения войск ПВО Восточного военного округа (ВВО) подняли по тревоге в Хабаровском крае в рамках проверки боевой готовности, сообщает пресс-служба ВВО в среду.

"Расчеты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь", всего около 2 тысяч военнослужащих и около 150 единиц техники, осуществили перебазирование в районы сосредоточения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистам предстоит совершить марш на специализированный полигон "Телемба" в Бурятии, где в первой половине следующего месяца они выполнят боевые пуски ракет.