Расчеты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь" подняты по тревоге в Хабаровском крае
Зенитные ракетные комплексы С-300.
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Хабаровск. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Около 2 тысяч зенитчиков соединения войск ПВО Восточного военного округа (ВВО) подняли по тревоге в Хабаровском крае в рамках проверки боевой готовности, сообщает пресс-служба ВВО в среду.
"Расчеты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь", всего около 2 тысяч военнослужащих и около 150 единиц техники, осуществили перебазирование в районы сосредоточения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалистам предстоит совершить марш на специализированный полигон "Телемба" в Бурятии, где в первой половине следующего месяца они выполнят боевые пуски ракет.
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