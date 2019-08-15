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15.08.2019
Интерфакс-АВН

США не удастся нарушить баланс сил - Косачев

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Константин Косачев
Константин Косачев.
Источник изображения: kommersant.ru

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - США стремятся к одностороннему военному превосходству, но Россия не позволит им сломать баланс сил, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В гонку вооружений Россия себя втянуть не даст, об этом неоднократно заявлял наш президент, но и сломать баланс сил у американцев совершенно точно не получится", - сказал Косачев "Интерфаксу" в среду.

По его мнению, "американцы де-факто, а в дальнейшем, судя по всему, и де-юре возвращаются к порочной и изжившей себя логике начальных времён "холодной войны", линии на достижение одностороннего военного превосходства над всем остальным миром".

"Это крайне опасная тенденция, которая, разумеется, будет встречать отпор", - подчеркнул сенатор.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что, по мнению США, разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос необходимость продления на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Как сообщают СМИ, США связывают взрыв на военном полигоне в Архангельской области с испытаниями подобной ракеты.

По мнению Косачева, США последовательно ведут линию на демонтаж всей системы договорённостей в сфере контроля над вооружениями.

"Эта линия оформилась в начале 2000-х, когда американцы покинули Договор о ПРО, и окончательно зацементирована уже нынешней администрацией, где стратегию определяет известный противник данной системы, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон", - отметил сенатор.

По его словам, логика 1970-80-х годов, когда появились договоренности в сфере контроля над вооружениями, вытекала из признания факта, что попытки обеспечить одностороннее военное преимущество нереальны и ведут лишь к гонке вооружений.

"В этой новой логике верх взял тезис "чтобы чувствовать себя в безопасности, достаточно добиться того, чтобы противник не стал сильнее тебя", - сказал он.

Такая логика себя полностью оправдала и в 90-е, и в "нулевые", и нет никаких признаков того, что она себя изжила, подчеркнул сенатор.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
СНВ-3
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