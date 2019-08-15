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15.08.2019
Lenta.ru

"Заметному" соплу российского "Охотника" дали объяснение

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Источник изображения: Фото: topwar.ru

Открытое сопло двигателя, наружные антенны и отверстия на борту не свидетельствуют о заметности для радиолокационных станций противника перспективного российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник", уверен военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

По его мнению, в настоящее время утверждения о каких-либо свойствах БПЛА делать преждевременно, поскольку "ни задачи ему не определены, ни вооружение к нему не показано, и не известно, где и как он будет применяться". "Опровергать или комментировать эти мнения [в западной прессе] нет смысла. Понятно, что вызваны они определенной ревностью к России, у которой не было тяжелых ударных беспилотников, и вот они — раз и есть", — утверждает обозреватель.

В августе американское издание The Drive написало, что конструкция крыла С-70 "Охотник" могла быть заимствована у малозаметного ударного самолета F-117 Nighthawk и стелс-дрона RQ-170 Sentinel производства США.

Первый полет С-70 "Охотник" состоялся 3 августа. До конца года планируется провести еще несколько подобных испытаний С-70 "Охотник".

В феврале военный эксперт Петр Бутовский допустил, что взлетный вес С-70 "Охотник" составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение, размах крыла беспилотника составит 19 метров, длина машины — 14 метров, на низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета машины составит пять тысяч километров.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-117
RQ-170
Проекты
БПЛА
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