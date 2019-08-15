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15.08.2019
Военное обозрение

Спустя год "Форд" может двигаться, теперь проблема в лифтах

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Спустя более чем 12 месяцев ремонтных работ ВМС США повторно приняли силовую установку, предназначенную для новейшего авианосца американского флота "Джеральд Р. Форд". Теперь ей снова предстоит пройти тестирование в рамках оперативного развертывания. Об этом заявили в военном ведомстве страны.

Источник изображения: topwar.ru

100 000-тонный боевой корабль является самым большим и самым дорогим из когда-либо созданных ВМС; его стоимость составила 13 миллиардов долларов, по крайней мере, на 20% превысив первоначально прогнозируемые расходы. Энергия на нем вырабатывается двумя ядерными реакторами, работающими на урановом топливе A1B. В соответствии с оценками Всемирной ядерной ассоциации, реакторы на 25% мощнее использовавшихся на авианосцах типа "Нимиц".

Отмечается, что потребовалось 400 000 человеко-часов, чтобы исправить дефект двигательной установки корабля, допущенный, как утверждается, на стадии изготовления, а не вызванный неадекватной эксплуатацией. Проблема состояла в том, что генерируемый в ходе работы реакторов пар не приводил к вращению винтов.

Однако двигатели – это еще не все, что удерживает Ford у причала. Работают только два из 11 лифтов, предназначенных для доставки на полетную палубу боеприпасов, которыми должны снаряжаться базирующиеся на авианосце самолеты. Как считает издание Sputnik, по всей видимости, до передачи корабля ВМС, намеченного на октябрь, данная недоработка устранена не будет.

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Страны
США
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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