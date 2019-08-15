ВМС Индии закупают береговые противокорабельные ракетные комплексы с ракетами BrahMos

Как сообщили индийские СМИ, 8 августа 2019 года Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council) министерства обороны Индии одобрил закупку для индийских ВМС двух батарей подвижного берегового ракетного комплекса Next Generation Maritime Mobile Coastal Batteries (NGMMCB), оснащенного сверхзвуковыми противокорабельными ракетами BrahMos производства российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace.

Самоходные пусковые установки ракет BrahMos индийской армии на параде в Нью-Дели, 26.01.2015 (с) BrahMos Aerospace

На закупку планируется выделить 1350 кроров рупий (около 189 млн долл), поставка должна быть произведена в течении двух лет.

Каждая батарея NGMMCB должна включать две трехзарядные самоходные пусковые установки с ракетами BrahMos, подвижный командный пункт и две подвижные радиолокационные системы, оснащенные РЛС обнаружения и целеуказания Scanter производства датской компании Terma (cборка РЛС будет осуществляться в Индии компанией Tata Nova - дочерней фирмой дивизиона Tata Advanced Systems группы Tata). Cредства батареи будут выполнены на собираемых в Индии шассии Tatra. Также в составе каждой батареи будут средства ПВО в составе одной подвижной РЛС обнаружения воздушных целей и двух машин с расчетами переносных ЗРК.

Сообщается, что обе батареи будут развернуты в районе Мумбая.

Это первая закупка комплекса BrahMos в наземном исполнении для ВМС Индии. До настоящего времени наземные ракетные комплексы с ракетами BrahMos поставлялись только сухопутным войскам Индии, где ими вооружены три ракетных полка (по пять батарей в каждом) и планируется оснащение еще одного..