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15.08.2019
Военное обозрение

Американские морпехи начали переход на тысячи JLTV

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Корпус морской пехоты намерен приступить к оперативной эксплуатации первых поступивших в его распоряжение легких бронеавтомобилей JLTV. Это решение было вызвано прогрессом в программе развертывания новой техники, предназначенной для КМП.

Источник изображения: topwar.ru

JLTV призваны заменить Humvee, состоящие на вооружении морпехов. 3-й батальон 8-го полка морской пехоты стал первым подразделением, обученным управлять JLTV. В его распоряжение до конца текущего года должна прибыть партия техники, необходимая для доукомплектования подразделения по новому образцу.

Всего КМП планирует приобрести около 9 тысяч JLTV. Из них 300 единиц предполагается получить в этом году и до 1000 в следующем. Поставляться изделие будет в нескольких модификациях: общего и вспомогательного назначения, в качестве платформы для тяжелого вооружения и в роли носителя средств ближнего боя.

Мы действительно прямо сейчас находимся на стартовой линии. Наши внуки и правнуки увидят JLTV в распоряжении Минобороны США. Мы легко сохраним эти активы в военном ведомстве и в 2100 году. Добро пожаловать в начало эпохи множества поколений JLTV.

- заявил в соответствующем пресс-релизе менеджер программы LTV Эндрю Роджерс.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
JLTV
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