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15.08.2019
bmpd.livejournal.com

Новые иранские армейский внедорожник Aras 2 и бронированная машина Raad класса MRAP

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в В Иране официально представлены новые армейский внедорожник Aras 2 и MRAP Raad

В присутствии министра обороны и поддержки вооруженных сил ИРИ состоялась презентация новой бронемашины "Раад" с противоминной защитой. Также в ходе этой церемонии тактическая автомашина "Арас 2" была передана вооруженным силам Ирана.

Raad - это та самая новая бронемашина с повышенной противоминной защитой с колесной формулой 6х6, фото плаката которой появилось в прошлом месяце, напомню что у другой подобной бронемашины - Toufan, что выпускается с прошлого года колесная формула 4x4.

Бригадный генерал Амир Хатами, выступая на этой церемонии, заметил, что бронемашина "Раад" способна выдержать попадание артиллерийских осколков и пули со радиоактивным стальным сердечником, а также разрывы противотанковых мин. По его словам, эта машина вполне может обеспечивать безопасность командного состава и важных личностей при прохождении подозрительных участков дороги, где могут быть заложены минные ловушки и придорожные фугасы.

Глава минобороны Ирана также заметил, что бронемашина "Раад" может применяться в асимметрической войне, в уличных боях, на пограничных заставах и в прочих оперативных районах.

Хатами при этом, упомянув о тактической автомашине "Арас 2", заметил, что этот автомобиль обладает повышенной проходимостью в труднопроходимых районах, на нем может устанавливаться разное стрелковое и прочее оружия, он обладает по сравнению с моделями предыдущего поколения большей экономией топлива, более высокой акселерацией и способностью нести куда больший ассортимент вооружений.

http://parstoday.com/ru/news/iran-i104103

Фотографии агентства Mehr

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Страны
Иран
Проекты
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ЯО
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