Отогнали F-18: самолет НАТО сблизился с бортом Шойгу

Сближение истребителя F-18 с самолетом Шойгу объяснили в НАТО

Натовский истребитель F-18 сближался с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, чтобы идентифицировать его, заявили в альянсе. При этом российские Су-27 отогнали самолет НАТО. В последнее время эксперты отмечают повышенную активность иностранных истребителей в районе Калининградской области.

Истребитель сил НАТО McDonnell Douglas F-18 Hornet сближался с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, чтобы идентифицировать его - так в военно-политическом блоке прокомментировали инцидент, в ходе которого российские Су-27 отогнали самолет альянса.

Необходимость определить принадлежность борта в НАТО объяснили тем, что самолет главы российского военного ведомства якобы слишком близко подлетел к воздушному пространству альянса. При этом, сразу после идентификации российского самолета самолет НАТО вернулся на базу, передает ФАН.

Шойгу находился в Калининграде с рабочим визитом. Во время своей поездки он, в частности, заложил камень под строительство филиала Нахимовского училища. Шойгу также посетил один из этапов конкурса "Морской десант" Армейских международных игр, который проходил на полигоне Хмелевка, передает НСН.

Инцидент с самолетом Шойгу произошел на фоне повышенной активности иностранных истребителей у границ России, в том числе в районе Калининградской области. К примеру, накануне в данном районе был замечен американский радиоразведчик RC-135U Combat Sent.

Самолет ВВС США вначале провел наблюдательный полет над территорией Германии, а затем пролетел над Калининградской областью.

Западные разведчики пытаются получить данные о новых вооружениях России,

считают аналитики. По словам коммерческого директора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, информация необходима для "будущих боевых операций".

"Вся информация собирается как составной элемент для будущих боевых операций против России, для применения различных средств вооружения, высокоточного оружия. И, понятное дело, очень их интересуют переговоры, которые ведутся, например, с наших боевых кораблей в Балтийском, Черном морях", - сказал эксперт.

В июне 2017 года к самолету Шойгу над Балтикой пытались приблизиться два натовских истребителя F-16 Fighting Falcon военно-воздушных сил Польши, но его отогнал российский многоцелевой истребитель Cу-27.

Самолеты альянса хотели сопроводить борт российского министра обороны, когда он летел в Калининград. Самолет Шойгу, в свою очередь, сопровождал эскорт из истребителей морской авиации Су-27. Когда один из самолетов военной авиации НАТО приблизился к борту главы Минобороны, между ними встал российский Су-27. Российский истребитель показал F-16 свое вооружение, после чего самолет альянса прекратил преследование.

В Калининграде Шойгу провел выездное заседание коллегии российского военного ведомства, на котором были обсуждены вопросы безопасности на западном стратегическом направлении.

При этом, в Альянсе также не знали о том, кто находится на борту - этом сообщили в аппарате штаб-квартиры Североатлантического союза в Брюсселе. Два истребителя, которые несли дежурство в рамках миссии НАТО на Балтике, получили сигнал тревоги по причине пролетающих вблизи границ прибалтийских стран российских самолетов.

"НАТО может подтвердить, что три российских самолета, в том числе два истребителя, были отслежены над Балтийским морем.

Поскольку самолеты не идентифицировали себя или не реагировали на запросы контроля воздушного движения, истребители НАТО были подняты, чтобы идентифицировать их, согласно стандартным процедурам. У НАТО нет информации о том, кто был на борту", - говорилось в комментарии Альянса.

F-16 находился на безопасном расстоянии от российского Ту-154, на борту которого находился Шойгу, указали в Альянсе. В НАТО подчеркнули, что их истребитель действовал в соответствии со "стандартной схемой".

"Когда любой неизвестный самолет приближается к воздушному пространству альянса, НАТО и национальные ВВС поднимаются в небо для отслеживания этих полетов", - заявили в военном объединении.

Инцидент со сближением польского истребителя F-16 и самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу был заснят на видео и показан на российских телеканалах "Россия 24" и "Звезда".

В частности, на обнародованном телеканалом "Звезда" видеоролике видно, как российский Су-27 из эскорта сопровождения самолета министра обороны РФ отогнал натовский истребитель от пассажирского борта, покачав крыльями.

Рафаэль Фахрутдинов