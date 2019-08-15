СМИ Вьетнама: "Кило" обеспечивают нам доминирование

Российские субмарины типа "Варшавянка", входящие, согласно западной классификации, в более обширное семейство "Кило", являются залогом доминирования подводных сил Вьетнама в Юго-Восточной Азии. Данное мнение выразило издание VietDefense.

Источник изображения: topwar.ru

Учитывая то, что британское военное командование обеспокоено возможностями субмарин "Кило" и серьезностью угрозы, которую они представляют, это заставляет задуматься о реальных возможностях подводного флота Вьетнама.

- отмечает VietDefense.

На вооружении страны состоят шесть вымпелов проекта 636. Они способны поражать как наземные, так и морские цели с помощью крылатых ракет Klub. Несмотря на отличия данного типа от модификации 636.3, находящейся на оснащении российского флота, они все же "обладают сходными характеристиками, наиболее заметной из которых является скрытность – отсюда и прозвище "черная дыра"", указывает VietDefense.

В настоящее время в АСЕАН только 4 страны из 11 имеют подводные лодки (скоро их будет 6, если учесть Мьянму, которая получает субмарину "Кило" из Индии, и Таиланд, чьи подлодки строятся в Китае).

Со слов издания, флот "Кило" обошелся казне в 2 млрд. долл., включая средства на подготовку персонала.

Эта сумма денег - лишь малая часть того, что было потеряно из-за коррупционных проблем (как это было в случае с бывшим начальником ВМФ Нгуеном Ван Хьеном).

- пишет издание.

В этой связи VietDefense надеется, что антикоррупционная кампания, развернувшаяся в стране, подавит взяточничество в среде военных чиновников, а средства пойдут не в их карманы, а на благо модернизации вооруженных сил страны – закупку кораблей, самолетов и субмарин.