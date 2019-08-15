Присмотрят свысока: Крым укрепят эскадрильей БПЛА "Форпост"

Минобороны укрепило Черноморский флот новыми беспилотными летательными аппаратами. В состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем, вошла отдельная эскадрилья дальних БПЛА "Форпост". Они могут вести разведку и давать целеуказания ракетным системам кораблей, береговым комплексам "Бастион" и артиллерии. По мнению экспертов, с такими беспилотниками силы ЧФ быстрее обнаружат и поразят цели.

Минобороны укрепило Черноморский флот новыми беспилотными летательными аппаратами. В состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем, вошла отдельная эскадрилья дальних БПЛА "Форпост". Они могут вести разведку и давать целеуказания ракетным системам кораблей, береговым комплексам "Бастион" и артиллерии. По мнению экспертов, с такими беспилотниками силы ЧФ быстрее обнаружат и поразят цели.

Отдельная эскадрилья дальних беспилотников "Форпост" вошла в состав 318-го смешанного авиационного полка ЧФ весной нынешнего года, сообщили "Известиям" в Главном штабе ВМФ. Эффективность нового подразделения была проверена во время недавних флотских учений. Опыт применения дронов признали успешным. В дальнейшем на вооружение ЧФ поступит модернизированная версия беспилотника "Форпост-М", добавили в ведомстве.

БПЛА "Форпост" смогут взять под наблюдение значительную часть акватории Черного моря. Они предназначены для разведки и целеуказания для дозвуковых маловысотных противокорабельных ракет Х-35 и "Калибр", корабельной и береговой артиллерии и ракетных комплексов.

У "Форпоста" есть всё необходимое, чтобы выполнять функцию наводчика для крылатых или противокорабельных ракет. Размеры и грузоподъемность дрона позволяют нести мощную оптико-электронную аппаратуру. С ее помощью "Форпост" может легко обнаружить крупные цели — в первую очередь надводные корабли вероятного противника.

Современная аппаратура позволяет беспилотнику работать в темное время суток и при любых погодных условиях. "Форпост" имеет солидный запас топлива и может действовать в радиусе до 250 км от расположения оператора, развивать скорость более 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов. Дрон весит более 450 кг. Максимальная высота его полета — около 5 тыс. м.

Формирование эскадрильи повышает возможности Черноморского флота по ведению визуального наблюдения в прибрежных районах, рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров. При необходимости оно может стать круглосуточным, если аппараты будут сменять друг друга.

— Главное достоинство БПЛА "Форпоста" в том, что они могут патрулировать территорию длительное время — 12-14 часов минимум, — пояснил эксперт. — Для наблюдения за морскими просторами это очень важно. Именно поэтому такая же эскадрилья есть, например, на Камчатке. Другая важная функция таких беспилотников — поисково-спасательные задачи в прибрежной зоне. Аппараты прекрасно действуют днем и ночью, у них хорошая оптика.

В перспективе дроны станут обязательным средством разведки и целеуказания для большинства российских надводных кораблей и ударных систем, что значительно расширит их боевые возможности, сообщил "Известиям" бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— На вооружении Черноморского флота стоят высокоточные системы, эффективность которых зависит от качественного целеуказания, — отметил эксперт. — При применении беспилотников отпадёт необходимость использовать самолеты-разведчики, а значит, не придется рисковать жизнями пилотов. Еще один немаловажный фактор: использование незаметных дронов для сбора разведсведений всегда дешевле и чаще всего эффективнее, чем обычной авиации. К тому же расширение количества источников целеуказания повышает актуальность информации.

Электронная начинка "Форпоста"постоянно совершенствуется. В ближайшее время на некоторые модификации беспилотников установят новые модульные оптико-электронные системы идентификации объектов и радиолокационные станции (РЛС). За счет этого дроны, находясь в районе патрулирования, смогут самостоятельно решать ряд новых боевых задач. Современная РЛС поможет обнаружить потенциальные цели для атаки, а оптическая система захватит в прицел и идентифицирует объект.

БПЛА "Форпост" создали на основе ранее закупленных израильских беспилотников Searcher Mk II. Сейчас в ВС РФ начал поступать полностью отечественный вариант аппарата данного типа. На сегодняшний день он остаётся самым крупным из используемых в российской армии дронов. БПЛА активно применяются в Сирии для поиска и идентификации целей, что способствует повышению эффективности действий авиации. Модернизированная версия "Форпоста-М" должна стать первым ударным российским беспилотником.