Развернулись над Тверской: западное направление усилят Су-35

Западное стратегическое направление усилят современными истребителями Су-35. Эскадрилью, оснащенную сверхманевренными самолетами, развернут в Тверской области. Она войдет в полк сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31 на авиабазе в Хотилово. Super Flanker, как их называют в НАТО, возьмут под контроль важные военные и стратегические объекты региона.

Западное стратегическое направление усилят современными истребителями Су-35. Эскадрилью, оснащенную сверхманевренными самолетами, развернут в Тверской области. Она войдет в полк сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31 на авиабазе в Хотилово. Super Flanker, как их называют в НАТО, возьмут под контроль важные военные и стратегические объекты региона.

Принципиальное решение развернуть новую эскадрилью Су-35 в Тверской области в составе истребительного авиационного полка уже принято, рассказали "Известиям" в Минобороны. В нынешнем году была проведена серия летно-тактических учений, в них также принимали участие истребители МиГ-31БМ. Результаты признали успешными. Теперь эскадрилью полка, оснащенную сейчас самолетами Су-27, начнут перевооружать на Су-35, отметили в военном ведомстве.

Западное стратегическое направление сегодня становится одним из приоритетных в системе построения ПВО, поэтому его максимально усиливают современными самолетами, рассказал "Известиям" бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— В настоящее время в составе 90-го истребительного авиационного полка есть Су-27СМ и другие самолеты такого же типа ранних модификаций. Эти машины постепенно устаревают, — отметил эксперт. — Су-35 — дальний и высотный истребитель, который способен действовать в радиусе несколько тысяч километров от аэродрома. Его можно использовать для защиты большинства важных военных и стратегических объектов региона.

Эти самолёты весьма эффективны, сообщил эксперт, у них современная авионика, есть возможность применять ракеты большой дальности. Кроме того "тридцать пятые" способны уничтожать наземные цели, добавил Горбенко.

Сейчас Су-35 считается самым совершенным отечественным истребителем, который относится к поколению 4++. Самолет способен поражать цели на дальности в десятки километров, а также вести ближний бой. Его сверхманевренность достигнута за счет полностью переработанного планера, у машины нет переднего горизонтального оперения и тормозного щитка, расположенного сразу за фонарем, как у Су-30СМ.

"Тридцать пятый" имеет 30-миллиметровую встроенную пушку ГШ-301 со скорострельностью 1,5 тыс. выстрелов в минуту. На истребители можно подвешивать до 14 управляемых ракет класса "воздух-воздух", а также противокорабельные и противолодочные ракеты класса "воздух-поверхность" и корректируемые авиабомбы.

Основой прицельно-навигационного комплекса стала РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис", дополненная оптико-электронной станцией. Она позволяет обнаруживать на расстоянии 400 км до 30 воздушных и четырех наземных целей и одномоментно атаковать сразу несколько из них.

На Су-35С установлены два двухконтурных турбореактивных двигателя АЛ-41Ф1С с форсажной камерой, плазменной системой зажигания и всеракурсно управляемым вектором тяги. Такие же двигатели ­планируется ставить на первые отечественные серийные самолеты пятого поколения Су-57. Именно они делают машину сверхманевренной и позволяют разгоняться на высоте 11 тыс. м до 2250 км/ч.

Истребитель имеет средства радиоэлектронной борьбы, его можно усилить станциями групповой радиоэлектронной защиты. Кабина пилота оснащена тремя жидкокристаллическими экранами и голографическим индикатором на лобовом стекле, что помогает пилоту уверенно держать воздушную обстановку под контролем.

Появление "тридцать пятых" серьезно усилит российскую воздушную группировку на западе страны, сказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

— Полностью переоснащать полк сегодня такими современными машинами сложно, поэтому на новые самолеты постепенно переходят эскадрильи, — поделился он с "Известиями". — Западный военный округ долгое время не воспринимался как опасное направление, поэтому здесь до последнего времени оставались старые самолеты. Но сейчас на данном стратегическом направлении началось перевооружение, в том числе авиационных частей. Су-35 — это самолет для завоевания господства в воздухе, лучший боец до тех пор, пока не началось массовое поступление на вооружение истребителя пятого поколения Су-57.

Ранее "Известия" сообщали, что в этом году в Крыму разместят Су-35С — ими будет перевооружен один из авиационных полков, базирующихся на полуострове. По мнению экспертов, машины передадут 38-му истребительному авиаполку 4-го командования ВВС и ПВО.