Авианесущий остров: Балтфлот испытал мобильные аэродромы

Авиация Балтийского флота испытала первый мобильной аэродром, который можно развернуть за считаные часы на любой необорудованной площадке. Его взлетно-посадочная полоса (ВПП) в состоянии принять все типы боевых и транспортных вертолетов ВМФ, а также некоторые самолеты фронтовой авиации. Такой аэродром — недорогая и эффективная альтернатива вертолетоносцам и авианесущим кораблям. Он позволяет быстро и скрытно наращивать авиагруппировки на нужных направлениях и в случае необходимости расширит возможности флотской авиации при выполнении боевых задач.

Авиация Балтийского флота испытала первый мобильной аэродром, который можно развернуть за считаные часы на любой необорудованной площадке. Его взлетно-посадочная полоса (ВПП) в состоянии принять все типы боевых и транспортных вертолетов ВМФ, а также некоторые самолеты фронтовой авиации. Такой аэродром — недорогая и эффективная альтернатива вертолетоносцам и авианесущим кораблям. Он позволяет быстро и скрытно наращивать авиагруппировки на нужных направлениях и в случае необходимости расширит возможности флотской авиации при выполнении боевых задач.

Тренировки на острове Гогланд

Как рассказали "Известиям" источники в Минобороны, мобильный аэродром был впервые развернут во время тактико-специального учения в Финском заливе на острове Гогланд. Его оборудовали подразделения инженерной службы. На развертывание ушло несколько часов. Экипажи армейской авиации произвели тренировочные посадки и взлеты с временной площадки. По результатам опытной эксплуатации будет принято решение об их передаче в другие военные округа и флоты.

На острове Гогланд построили полную инфраструктуру на пять посадочных мест для боевых и транспортных вертолетов. Всё оборудование и технические средства доставили одним вертолетом — Ми-26. Временный аэродром был готов принимать и обслуживать борты уже через несколько часов после начала работ.

Подобные мобильные площадки позволят эффективно использовать имеющуюся в распоряжении Балтфлота авиацию, уверен бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— В первую очередь площадки будут применяться как аэродромы так называемого подскока для ведения боевых действий на расстоянии от основных баз, — рассказал эксперт "Известиям". — Также их можно использовать в случае необходимости для рассредоточения авиации. В советское время этому уделялось большое внимание — тогда речь шла как об основных, так и запасных аэродромах. Из них выстроили мощную сеть. Теперь такую задачу можно решить за счет мобильности.

Месячная норма

Авиационный мобильный комплекс представляет собой полный набор сооружений и оборудования для использования на временных аэродромах тактической авиации. Взлетно-посадочная полоса составляется из специальных металлических плит. Оборудование состоит из мобильных средств обеспечения полетов авиации. Они полноценно дублируют системы обычного военного аэродрома. В набор входят командно-диспетчерский пункт, приемник спутниковой навигационной системы, метеостанция, мобильные светотехнические системы, топливозаправочный комплекс, пункт технического обслуживания. Также ВПП оборудуется специальным освещением.

Комплекс обеспечивает базирование авиакрыла тактической авиации. При максимальной загрузке он может автономно обеспечивать полеты одной эскадрильи, которая будет непрерывно вести боевые действия в течение месяца. Такие аэродромы могут выполнять одновременно функции и базы, и топливного хаба. Сборно-разборные сооружения позволяют с комфортом размещать личный состав, технические и административные службы. Серьезными преимуществами является конструктивная простота и дешевизна. Кроме того, такой аэродром можно использовать не только для оборонных, но и для хозяйственных задач.

Создание подобных мобильных комплексов необходимо в первую очередь для вертолетных частей, которые сейчас массово развертываются в России, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Во время любой войны главная задача для военных — рассредоточить авиацию, — отметил эксперт. — С помощью таких технологий можно создавать десятки аэродромов по всей стране с запасами боеприпасов и топлива. И перебрасывать туда вертолеты по мере необходимости.

Аэродромная структура Балтфлота в последнее время существенно укрепляется. В прошлом году в Калининградской области завершили масштабную реконструкцию аэродрома Чкаловск, основного места базирования морской авиации флота. Туда передислоцировали самолеты 72-й авиабазы морской авиации. Основные изменения коснулись ВПП, рулежных дорожек и стоянок авиатехники, где уложили современное бетонное покрытие. Оно выдерживает больше 300 т, что позволяет совершать посадки всем типам современных военных и гражданских самолетов. В настоящее время в Чкаловске могут одновременно размещаться более пяти разных типов летательных аппаратов.

Ранее "Известия" сообщали, что в нынешнем году в Калининграде сформировали новый вертолетный полк. Это уникальная воинская часть — в ее состав вошли как морские противолодочные и спасательные вертолеты Ка-27, так и транспортно-ударные Ми-8 и Ми-24. Воздушные машины смогут действовать одновременно и над сушей, и над морем. В первую очередь новая часть создана для защиты Калининградской области, обнаружения подлодок и проведения поисково-спасательных работ. Вертолеты будут прикрывать расположенную в городе Балтийске крупнейшую военно-морскую базу Балтфлота. При необходимости они смогут поддержать действия сухопутных сил и кораблей. Планируется, что в дальнейшем полк заменит вертолеты Ми-24 — так называемые "Крокодилы" — на новейшие Ми-35М, Ми-28 или Ка-52.

В советское время в Калининградской области стоял отдельный 745-й вертолетный полк, на базе которого обкатывалась новая техника. Воинскую часть сформировали в 1955 году как противолодочную в составе ВМФ. Ее пилоты летали на одних из первых отечественных вертолетах ­— многоцелевых Ми-4 и морских Ка-15. В сентябре 1975 года эскадрилья полка первой среди подразделений ВВС ВМФ освоила вертолеты-амфибии Ми-14 и была введена в состав сил постоянной готовности. Позднее на базе полка создали центр по обучению пилотов управлению вертолетами-амфибиями — здесь занимались офицеры вооруженных сил Польши, Болгарии, Югославии и ГДР.