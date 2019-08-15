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15.08.2019
Известия.ru

Конкурс проектов: чей стратегический бомбардировщик будет лучше

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Источник изображения: Фото: youtube.com/Туполев

В следующем десятилетии Россия и США должны поднять в воздух ракетоносцы нового поколения

Россия и США почти синхронно разрабатывают новые проекты стратегических бомбардировщиков. Американский B-21 должен подняться в воздух в 2021 году, и к 2030 ожидается боевая готовность первых эскадрилий на новой машине. Выкатить первый экземпляр российского самолета, создаваемого в рамках проекта ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации), предполагается также в 2021–2022 годах, первый полет должен состояться позднее, ближе к 2025 году. Начало серийного производства предполагается на 2029–2030 годы, и, скорее всего, достижения боевой готовности первых частей можно будет ждать в начале 2030-х годов. Как соотносятся друг с другом новые машины — разбирались "Известия".

Повторение пройденного

Почти параллельное создание новых стратегических самолетов встречается в истории российско-американского соревнования в воздухе не в первый раз. Так было в 1950-х годах, когда в США был создан B-52 "Стратофортресс", а в СССР — самолеты М-4 и Ту-95. В 1960-х годах обе стороны параллельно занимались проектами высотных межконтинентальных сверхзвуковых машин, тогда не дошедших до серии, а еще поколение спустя ответом на создание B-1 в США стал советский проект Ту-160. Затем отечественные разработчики "пропустили такт" — прямого ответа на созданный в США к концу 1980-х годов малозаметный "стратег" B-2 не появилось. В 2000-х годах в обеих странах задумались о предстоящей замене (как минимум частичной) самолетов предыдущих поколений. И, видимо, пришли к схожим требованиям к перспективной платформе.

Американский стратегический бомбардировщик B-52 "Стратофортресс"

Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA

— По имеющейся о ПАК ДА информации это будет, как и B-21, дозвуковой самолет с сниженной заметностью. Возможно он будет в большей мере, чем традиционно принято для отечественных стратегов, ориентирован на тактические задачи. Во всяком случае это может объяснять то, что после обострения отношений с Западом его задвинули по срокам несколько вправо, сочтя приоритетным создание Ту-160М2, как более традиционного носителя стратегических КР. Но, разумеется, стратегических задач в рамках ядерного сдерживания с ПАК ДА никто снимать не будет, просто необходимо понимать, что такие вещи как малозаметность малополезны для доставки условных Х-102 на рубеж пуска в нескольких тысячах километров от цели, равно как и дозвуковая скорость, — отметил в беседе с корреспондентом "Известий" авиационный эксперт Александр Ермаков.

По мнению Ермакова, малозаметность перспективных машин будет нужна в первую очередь для снижения вероятности потерь в локальных конфликтах с участием стран третьего мира, где подобные самолеты могут использоваться не только для пусков крылатых ракет, но и для сброса авиационных бомб, в первую очередь управляемых, по особо важным целям.

В обоих случаях перспективные машины должны быть проще и дешевле "пиковых" изделий разработки времен холодной войны. Так, ПАК ДА будет иметь меньший взлетный вес, нагрузку и габариты, чем Ту-160 (и, как уже сказано, будет дозвуковым), B-21 также будет компактнее, чем предыдущее "летающее крыло" B-2 Spirit, и заметно дешевле (при этом стоит упомянуть, что частично удешевление объясняется прогрессом технологии по сравнению с концом 1980-х годов, особенно в части систем управления).

Предполагаемый внешний вид американского стратегического бомбардировщика B-21

Источник изображения: Фото: militaryfactory.com

В обоих случаях они должны выпускаться достаточно большими партиями, хотя полная замена предшественников не предполагается. Так, ПАК ДА должен заменить Ту-95 и часть Ту-22М3, при этом модернизированные Ту-22М3М, а также бомбардировщики Ту-160 останутся в строю. B-21 в США должен заменить в первую очередь бомбардировщики B-1B, используемые как раз в основном для решения тактических задач в рамках локальных конфликтов, а также сверхдорогие летающие крылья B-2. Замена ветерана холодной войны B-52 предполагается заметно позднее, в 2040-е годы.

Нужно также отметить, что обе машины в ходе выработки технического задания претерпели определенные изменения в части концепции, причем в большей степени это касается именно отечественного самолета, который некоторое время всерьез предполагался сверхзвуковым, прежде чем было решено остановиться на дозвуковой машине.

Чем стрелять

Делать специализированные машины под какой-то один вид боеприпасов, как это было модно во времена холодной войны, сегодня будет слишком расточительно, и возможность применения широкой гаммы средств поражения, как ядерных, так и неядерных, в обоих случаях будет предусматриваться изначально. Российский бомбардировщик, судя по некоторым имеющимся данным, будет иметь нагрузку до 30 т, что в сочетании с просторным отсеком для вооружения должно позволить различные варианты нестандартного использования, включая платформу для воздушного старта легких космических ракет-носителей, запуск тяжелых сверхзвуковых противокорабельных ракет и подвеску различного дополнительного оборудования для выполнения задач разведки и радиоэлектронной борьбы.

Если же брать классическое бомбардировочное вооружение, то вершиной арсенала очевидно будут крылатые ракеты большого радиуса действия типа Х-101/102 (и их дальнейшее развитие), а ниже будет располагаться, по факту, весь спектр имеющихся средств поражения "воздух-поверхность", от "папы всех бомб" до корректируемых боеприпасов весом 250–500 кг, которые можно будет применять одновременно в большом количестве, обеспечивая эффективное поражение сразу нескольких целей на особо важных объектах неприятеля. По некоторым данным, ПАК ДА сможет нести и оружие "воздух-воздух", что обеспечит самооборону самолета в случае столкновения с истребителями противника.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Министерства Обороны РФ

B-21 также должен выполнять различные задачи и, помимо обычного вооружения ударных машин, иметь возможность нести дополнительные модули с оборудованием РЭБ, связи, различных видов разведки и целеуказания. Такой подход оправдан, позволяя более эффективно использовать довольно дорогие самолеты, не замораживая их стоимость в ангарах в ожидании часа икс. По мнению Ермакова, можно сказать, что в США стратегический бомбардировщик трансформировался в глобальное средство неядерной проекции силы, и примерно та же эволюция сегодня происходит с российским подходом к машинам этого класса.

Кто лучше

Это вопрос, на который почти невозможно ответить — специалисты и любители авиации до сих пор не пришли к консенсусу в споре о сравнительных возможностях Ту-95 и B-52. Тем более это сложно понять, учитывая что ни один ни другой самолет пока не существуют в железе. Следует учитывать, что обе машины создаются хотя и в рамках близкого общего подхода к развитию стратегической авиации, но всё же в разных военно-политических условиях с неизбежно различающимся набором задач. Так, очевидно, что на новый российский бомбардировщик, как и на подавляющее большинство отечественных послевоенных машин этого типа, будут возложены отдельным пунктом задачи борьбы с боевыми кораблями, что вряд ли будет актуально для американского самолета.

Ту-95МС во время парада Победы 2017 года

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Значимым вопросом остается баланс малозаметности и летных характеристик в обеих машинах, и хотя в последние десятилетия малозаметность уже не означает обязательных низких ТТХ машины, но определенные компромиссы неизбежны, и будет очень интересно понять, в какую сторону пошли разработчики в обеих странах.

Почивать на лаврах в любом случае не стоит никому. Как минимум потому, что свой собственный бомбардировщик в этом поколении разрабатывает еще и Китай.


Илья Крамник

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B-2 Spirit
B-52
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