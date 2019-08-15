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15.08.2019
Известия.ru

Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет газета The Wall Street Journal во вторник, 13 августа, по этому показателю Boeing уступил корпорации Airbus. По данным издания, Boeing с января по июль поставила заказчикам 258 самолетов, за тот же период 2018 года — 417, тогда как Airbus за аналогичный период — 458.

Ожидается, что по итогам года Airbus должна превзойти своего главного конкурента и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира. WSJ также обращает внимание, что Boeing пятый месяц подряд не получает ни одного заказа на Boeing 737 MAX.

Эксплуатация самолета была приостановлена после двух авиакатастроф — в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — Система улучшения характеристик маневренности).

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии. В июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX.

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Индонезия
Россия
Саудовская Аравия
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Эфиопия
Продукция
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