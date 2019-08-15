Амурский и Хабаровский судостроительные заводы могут получить 8,6 миллиардов рублей из бюджета

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Дальневосточным верфям закроют долги. Амурский и Хабаровский заводы могут получить 8,6 млрд рублей из бюджета", Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило направить 8,6 млрд руб. на финансовое оздоровление Амурского и Хабаровского судостроительных заводов на Дальнем Востоке, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Эти средства могут быть заложены в бюджете 2020 года и выделены через докапитализацию ОСК. Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.

Спущенный на воду головной строящийся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев" (заводской номер 300) проекта CNF11CPD для паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин), Комсомольск-на-Амуре, 01.08.2019 (с) komcity.ru

Как стало известно "Ъ", по предложению Минпромторга Амурский судостроительный завод (АСЗ) в 2020 году может получить из бюджета 7,1 млрд руб., еще 1,5 млрд руб. предлагается выделить на Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ), оба предприятия входят в ОСК. Соответствующее предложение включено в проект закона о бюджете на 2020-2022 годы, говорится в документах министерства (копия есть у "Ъ").

Предполагается, что деньги будут внесены в уставный капитал ОСК и затем направлены на финансовое оздоровление верфей.

Речь идет о погашении всех внешних обязательств верфей, самое крупное из которых выданный АСЗ кредит Сбербанка на 5 млрд руб. (плюс еще 100 млн руб. процентов). Также есть обязательства перед поставщиками (1,2 млрд руб. у АСЗ и 350 млн руб. у ХСЗ), "Рособоронэкспортом" и по уплате налогов в бюджет. В Минфине, который собирает заявки ведомств на бюджет 2020 года, на запрос "Ъ" не ответили.

При этом предложенная Минпромторгом субсидия не покроет внутрикорпоративную задолженность верфей перед ОСК и структурами корпорации. Она составляет с учетом процентов 3,4 млрд руб. по АСЗ и 1 млрд руб. по ХСЗ. Минпромторг предлагает закрыть эти долги за счет чистой прибыли ОСК. Но в корпорации заявили "Ъ", что для финансирования внутрикорпоративной задолженности также привлекались внешние кредиты и подобное решение не позволит их погасить, так как "потребуется значительное время, чтобы заработать соответствующую прибыль". В 2018 году ОСК получила только 2,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при выручке в 336,3 млрд руб.

Тяжелое финансовое положение дальневосточных верфей вызвано накопленными убытками, высокими накладными расходами наряду с низкорентабельной загрузкой, говорится в материалах Минпромторга. Докапитализация АСЗ обсуждается не первый год, а проблема накопленных убытков характерна для многих заводов, которые получили их еще до вхождения в ОСК, отмечают собеседники "Ъ". При этом в начале августа Всероссийская ассоциация рыбопромышленников выступила с предложением выделить 20 млрд руб. на модернизацию верфей Дальнего Востока и Приморского края, в том числе АСЗ и ХСЗ (см. "Ъ" от 6 августа).

Сегодня АСЗ выполняет заказ по строительству двух железнодорожно-автомобильных паромов для переправы на Сахалин Ванино-Холмск за 9,8 млрд руб. По контракту суда должны быть сданы в конце 2019 года, но, как сообщал "Ъ", осенью 2018 года корпорация обратилась к заказчику - Государственной транспортной лизинговой компании - о переносе сроков на 2020 год из-за санкций (см. "Ъ" от 12 сентября 2018 года). В июле глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что АСЗ получит отсрочку - первый паром будет сдан в 2020 году, а второй в 2021-м. При этом господин Рахманов добавлял, что ОСК ожидает, что в постановлении правительства в качестве срока достройки судов будет указан 2022 год. В начале августа корпус первого парома был спущен на воду. Помимо паромов АСЗ достраивает аварийно-спасательное судно и считается претендентом на строительство пяти краболовов, которые будут заказаны по инвестквотам.

По данным "Ъ", готовность построить два краболова выражал и ХСЗ. Сам завод (по данным на ноябрь 2018 года) строил пассажирское судно А45-2, судно на воздушной подушке СВП-50, понтон-батопорт (затворное сооружение для дамбы, защищающей от затопления южный округ Хабаровска), а также морские буксиры для АСЗ. Кроме того, сообщалось, что Минобороны планирует разместить на ХСЗ заказ на строительство десантных кораблей "Мурена".

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что целесообразность финансовой поддержки верфей Дальнего Востока очевидна. Но, считает он, выделение прямого бюджетного финансирования не лучший вариант. Более оптимальным было бы предоставление отсрочки по уплате налогов на три года и госгарантий по кредитам, а также проведение оптимизации расходов. Если в итоге будет доказана способность менеджмента предприятий и ОСК обеспечить контроль за расходами и выполнение заказов в срок, государство могло бы оказать верфям содействие в получении дополнительной загрузки, заключает господин Бурмистров.