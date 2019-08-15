В "Роскосмосе" объяснили размер средней зарплаты сотрудников

Сведения о средней заработной плате в размере 396 тыс. рублей в 2018 году верны только для московского офиса "Роскосмоса". Так в пресс-службе госкорпорации прокомментировали ранее опубликованные данные о среднем размере оплаты труда своих сотрудников.

"Это касается только сотрудников московского офиса", — пояснили агентству ТАСС.

Добавляется, что в приведенные цифры входит не только оклад, но и годовая премия, предусмотренные российским законодательством надбавки, материальная помощь и налоги.

13 августа на сайте "Роскосмоса" был опубликован отчет, согласно которому средняя зарплата сотрудника госкорпорации в 2017 году составляла 382 тыс. рублей, а в 2018-м — 396 тыс. рублей.

При этом агентству "РИА Новости" пояснили, что в отчете не учитывался средний размер оплаты труда входящих в гocкoрпoрацию предприятий. С их учетом средняя зарплата составляет 59,7 тыс. рублей.

Глава "Pocкосмоса" Дмитрий Poгoзин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 млн рублей.