Войти
15.08.2019
Известия.ru

В "Роскосмосе" объяснили размер средней зарплаты сотрудников

429
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сведения о средней заработной плате в размере 396 тыс. рублей в 2018 году верны только для московского офиса "Роскосмоса". Так в пресс-службе госкорпорации прокомментировали ранее опубликованные данные о среднем размере оплаты труда своих сотрудников.

"Это касается только сотрудников московского офиса", — пояснили агентству ТАСС.

Добавляется, что в приведенные цифры входит не только оклад, но и годовая премия, предусмотренные российским законодательством надбавки, материальная помощь и налоги.

13 августа на сайте "Роскосмоса" был опубликован отчет, согласно которому средняя зарплата сотрудника госкорпорации в 2017 году составляла 382 тыс. рублей, а в 2018-м — 396 тыс. рублей.

При этом агентству "РИА Новости" пояснили, что в отчете не учитывался средний размер оплаты труда входящих в гocкoрпoрацию предприятий. С их учетом средняя зарплата составляет 59,7 тыс. рублей.

Глава "Pocкосмоса" Дмитрий Poгoзин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 млн рублей.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
03.09.2018
В NASA заявили, что на МКС сохраняется стабильное давление после герметизации пробоины
16.10.2017
Пуск космического грузовика "Прогресс" к МКС отключила автоматика
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
05.06.2017
Эксперт: РФ не под силу в одиночку и только за счет бюджета развивать космические проекты
06.07.2015
На космодроме Восточный проложили 6 км коммуникационных тоннелей
19.12.2012
Из-за бюрократических сложностей может быть сорван проект "ЭкзоМарс"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 09:06
  • 76
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 15.08 09:00
  • 9
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 08:27
  • 7
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 15.08 07:58
  • 123
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 15.08 07:17
  • 62
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 15.08 07:00
  • 116
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 15.08 06:40
  • 9
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 15.08 05:27
  • 8
МВД Перу приобретет транспортный самолет Ан-178
  • 14.08 22:15
  • 3
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 20:54
  • 50
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 18:29
  • 14
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 18:00
  • 4
Средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних компаниях составила около 60 тыс. рублей за прошлый год - отчет
  • 14.08 17:47
  • 7
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 15:35
  • 3
Стрелять по-тихому
  • 14.08 13:49
  • 7
Анализ фундаментальных экономических факторов как способ предсказать изменение курса валют