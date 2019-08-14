Войти
14.08.2019
РИА Новости

Роскосмос и Росатом займутся моделированием гиперзвукового оружия

918
0
+1
Павильон "Роскосмоса"
Павильон "Роскосмоса" на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты российской ракетно-космической и атомной отраслей намерены совместно заняться моделированием гиперзвукового оружия, следует из годового отчета госкорпорации "Роскосмос" за 2018 год.

Как отмечается в отчете, в минувшем году предприятие Роскосмоса "Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени Макеева" (Миасс, Челябинская область) и входящий в госкорпорацию "Росатом" Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) разработали свои предложения по организации работ по проекту "Технология суперкомпьютерного моделирования сопряженных процессов аэротермодинамики и термодеструкции теплозащитного покрытия при сверх- и гиперзвуковом обтекании спускаемых летательных аппаратов".

В условиях входа летательных аппаратов в атмосферу при сверх- и гиперзвуковых скоростях выделяется огромное количество тепла. Это предъявляет высокие требования по устойчивости материалов обшивки летательных аппаратов к тепловым нагрузкам. Для этого надо моделировать особенности аэродинамических процессов, и суперкомпьютеры незаменимы для этих работ.

Приоритетными направлениями "ГРЦ имени Макеева" являются разработка, производство, модернизация, эксплуатация и утилизация ракетных комплексов стратегического назначения. ГРЦ - разработчик новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она должна заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В прошлом году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.

РФЯЦ-ВНИИЭФ — крупнейший в России научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Как сообщается на сайте ВНИИЭФ, в числе основных задач центра - обеспечение надежности ядерного арсенала России. Создание собственных информационных продуктов и технологий, предлагаемых российским потребителям, — одно из активно развиваемых направлений деятельности саровского ядерного центра.

Ранее Роскосмос и Росатом назвали суперкомпьютерные технологии одним из приоритетных направлений своего сотрудничества.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-20
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Компании
ГРЦ им. Макеева
Росатом
Роскосмос
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
ИТ
Ядерный щит
Похожие новости
24.05.2018
Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
05.05.2017
Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
01.04.2015
«Сарматы», в путь
20.01.2015
Новый щит и новый меч
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 11:26
  • 1
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 14.08 11:24
  • 2
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 14.08 11:00
  • 1
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике
  • 14.08 10:58
  • 49
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 10:11
  • 4
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 09:01
  • 12
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 08:56
  • 7
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 14.08 07:32
  • 2
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 07:21
  • 2
На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане
  • 14.08 07:06
  • 53
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 22:49
  • 2
Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"
  • 13.08 21:36
  • 1
Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь
  • 13.08 21:27
  • 115
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 13.08 17:29
  • 4
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 15:33
  • 2
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?