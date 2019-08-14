ВВС США могут отказаться от создания нового истребителя шестого поколения

Американский истребитель Next-Generation Air Dominance, возможно, окажется совсем не тем, что изначально предполагали эксперты и любители авиации

Под обозначением Next-Generation Air Dominance (NGAD) долгое время понимали замену для таких истребителей, как F-22 и F-35A. Согласно первым экспертным оценкам, речь могла идти о принципиально новой платформе — самолете-истребителе шестого поколения. Его видели малозаметным, многофункциональным и обладающим более высокими летно-техническими характеристиками, чем машины предыдущих эпох.

Сейчас официальный сайт американского Минобороны представил интересные детали относительно программы NGAD. По мнению руководителей ВВС США, для развития того, что чиновники называют Next-Generation Air Dominance, может вообще не потребоваться новый самолет.

Генерал-майор Военно-воздушных сил США Майкл Фантини (Michael A. Fantini) заявил, что Соединенные Штаты сталкиваются с растущей конкурентной обстановкой в ​​сфере глобальной безопасности. Тем не менее страна в любой момент должна быть готова победить равного по силе противника.

В свою очередь, генерал-майор ВВС Дэвид А. Крумм (David A. Krumm) считает, что программа NGAD призвана помочь США сохранить контроль в небе — при этом вовсе необязательно строить новый истребитель. «Это не вещь. Это не платформа, — сказал он. — Next-Generation Air Dominance — это семейство систем, соединенных сетью, которые работают вместе, чтобы найти то, что нам нужно, чтобы наша страна могла обеспечить себе превосходство в воздухе. Это не одна, а множество вещей».

По словам военного, Next-Generation Air Dominance предполагает, что все боевые единицы смогут обмениваться данными с другими боевыми единицами. Включая воздух, землю, море, космос и киберпространство.

Исходя из этих заявлений, можно предположить, что речь идет прежде всего о расширении возможностей существующих истребителей, таких как F-22 и F-35, а также машин предыдущего, четвертого поколения. И лишь после этого встанет вопрос о замене их новой платформой.

Впрочем, флот США не намерен ждать. Как стало известно весной этого года, следующий истребитель для ВМС будет предназначен исключительно для флота и его создадут без учета требований других видов войск. Предполагается, что самолет, условно именуемый F/A-XX, заменит F/A-18E/F Super Hornet на палубах авианосцев в 2030-х.

Напомним, Европа также разрабатывает принципиально новый истребитель шестого поколения, именуемый NGF. Он сможет взлетать с палубы авианосца.