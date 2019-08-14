Войти
14.08.2019
Naked Science

ВВС США могут отказаться от создания нового истребителя шестого поколения

558
0
0
Рендер истребителя программы NGAD от Northrop Grumman.
Рендер истребителя программы NGAD от Northrop Grumman.
Источник изображения: flightglobal.com

Американский истребитель Next-Generation Air Dominance, возможно, окажется совсем не тем, что изначально предполагали эксперты и любители авиации

Под обозначением Next-Generation Air Dominance (NGAD) долгое время понимали замену для таких истребителей, как F-22 и F-35A. Согласно первым экспертным оценкам, речь могла идти о принципиально новой платформе — самолете-истребителе шестого поколения. Его видели малозаметным, многофункциональным и обладающим более высокими летно-техническими характеристиками, чем машины предыдущих эпох.

Сейчас официальный сайт американского Минобороны представил интересные детали относительно программы NGAD. По мнению руководителей ВВС США, для развития того, что чиновники называют Next-Generation Air Dominance, может вообще не потребоваться новый самолет.

Генерал-майор Военно-воздушных сил США Майкл Фантини (Michael A. Fantini) заявил, что Соединенные Штаты сталкиваются с растущей конкурентной обстановкой в ​​сфере глобальной безопасности. Тем не менее страна в любой момент должна быть готова победить равного по силе противника.

В свою очередь, генерал-майор ВВС Дэвид А. Крумм (David A. Krumm) считает, что программа NGAD призвана помочь США сохранить контроль в небе — при этом вовсе необязательно строить новый истребитель. «Это не вещь. Это не платформа, — сказал он. — Next-Generation Air Dominance — это семейство систем, соединенных сетью, которые работают вместе, чтобы найти то, что нам нужно, чтобы наша страна могла обеспечить себе превосходство в воздухе. Это не одна, а множество вещей».

По словам военного, Next-Generation Air Dominance предполагает, что все боевые единицы смогут обмениваться данными с другими боевыми единицами. Включая воздух, землю, море, космос и киберпространство.

Исходя из этих заявлений, можно предположить, что речь идет прежде всего о расширении возможностей существующих истребителей, таких как F-22 и F-35, а также машин предыдущего, четвертого поколения. И лишь после этого встанет вопрос о замене их новой платформой.

Впрочем, флот США не намерен ждать. Как стало известно весной этого года, следующий истребитель для ВМС будет предназначен исключительно для флота и его создадут без учета требований других видов войск. Предполагается, что самолет, условно именуемый F/A-XX, заменит F/A-18E/F Super Hornet на палубах авианосцев в 2030-х.

Напомним, Европа также разрабатывает принципиально новый истребитель шестого поколения, именуемый NGF. Он сможет взлетать с палубы авианосца.

Права на данный материал принадлежат Naked Science
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
F-22
F-35
F-35A
Super Hornet
Проекты
Авианосец
Кибербезопасность
Похожие новости
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
18.01.2012
Не самолет
11.08.2010
Психическая атака
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 11:26
  • 1
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 14.08 11:24
  • 2
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 14.08 11:00
  • 1
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике
  • 14.08 10:58
  • 49
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 10:11
  • 4
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 09:01
  • 12
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 08:56
  • 7
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 14.08 07:32
  • 2
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 07:21
  • 2
На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане
  • 14.08 07:06
  • 53
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 22:49
  • 2
Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"
  • 13.08 21:36
  • 1
Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь
  • 13.08 21:27
  • 115
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 13.08 17:29
  • 4
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 15:33
  • 2
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?