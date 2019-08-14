Названа стоимость востановления разрушенной базы морпехов США

Ремонт одной из крупнейших американских баз "Чайна Лейк", пострадавшей в ходе землетрясения, может обойтись в несколько миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Navy Times.

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Одна из крупнейших баз ВМС США "Чайна Лейк", и, по совместительству, важнейший испытательный центр авиации морской пехоты, занимает почти 4500 квадратных километров. По площади она больше, чем штат Род-Айленд.

На базе проходят службу около 4000 человек, еще 1700 работают в качестве гражданских специалистов. Там проводились испытания крылатых ракет Tomahawk и SLAM-ER. До землетрясения на базе функционировали три взлетных полосы - 3046, 2747 и 2348 метров. Также на ней тестировались палубные версии F-35.

На территории Сhina Lake расположены несколько тысяч объектов инфраструктуры (около 1300), часть из которых использовалась для испытания наиболее современных видов оружия США. 7 июля землетрясение силой 6,4 балла нанесло базе колоссальный ущерб, стоимость восполнения которого будет доходить до нескольких миллиардов долларов.

Около половины зданий на территории базы были построена до 1980 года, некоторые – еще в годы Второй мировой. Это означает, что конструкции строились без учета сейсмоустойчивости.

Был нанесен ущерб большинству зданий и инфраструктуре, свыше 20% строений были объявлены небезопасными. Многие конструкции признаны не подлежащими восстановлению и требующими замены.

- так описал ситуацию представитель ВМС капитан Марк К. Эдельсон.

Согласно правительственному докладу, на доведение базы до состояния оперативной готовности потребуется более 2 миллиардов долларов – и это только для того, чтобы восстановить основные разрушения.

Важно отметить, что данная сумма является приблизительной и не включает в себя стоимость специализированного оборудования, мебели, станков, телекоммуникационных активов, расходных материалов или иные расходов.

- подчеркивает Эдельсон.

Разрушения на миллиарды

Поврежден Ангар 3 – в нем располагаются пилотируемые самолеты одной из эскадрилий. Одна замена только этого сооружения обойдется ВС США в 350 миллионов долларов. Серьезно повреждена лаборатория Майкельсона. В нем находится вотчина Восьмого авиакрыла, подразделения, которое тестирует передовые технологии вооружения. Стоимость ремонта оценивается более чем в $ 270 млн. Под замену пойдет диспетчерская башня, лаборатория испытания реактивных двигателей и многие другие объекты.

"Чайна Лейк" - не единственная база Соединенных Штатов, пострадавшая от стихии и требующая ремонта. Так, в марте в штате Небраска затопило базу "Оффетт" с "самолетами "судного дня" E-4B Nightwatch. А осенью 2018 года ураган "Майкл" разрушил инфраструктуру базы Tyndall, на которой базировались истребители F-22.