В НАТО не знали, что F-18 приблизился к самолету Шойгу

Брюссель. 13 августа. ИНТЕРФАКС - В НАТО не располагают информацией, кто находился на борту самолета, который над Балтийским морем идентифицировали во вторник истребители патрульной миссии альянса, заявил "Интерфаксу" в Брюсселе чиновник аппарата организации.

"Российский самолет в сопровождении по крайней мере одного российского истребителя был отслежен ранее сегодня над Балтийским морем", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с приближением к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу истребителя НАТО F-18, который оттеснили российские Су-27.

"Реактивные самолеты Балтийской полицейской воздушной миссии НАТО поднялись в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который пролетал вблизи воздушного пространства союзников. После идентификации самолета истребители НАТО вернулись на базу. У НАТО нет информации о том, кто был на борту", - заявили в штаб-квартире альянса.

Одновременно в НАТО адресовали к справке на сайте организации, в которой сказано, что "воздушная полиция НАТО - это миссия в мирное время, целью которой является обеспечение безопасности воздушного пространства Североатлантического альянса".

"Это коллективная задача, которая предполагает постоянное присутствие - 24 часа в сутки, 365 дней в году - истребителей и экипажей, готовых быстро реагировать на нарушения воздушного пространства", - сказано в публикации.

В ней отмечается, что это "чисто оборонительная миссия, которая включает в себя круглосуточное присутствие истребителей". "Члены НАТО помогают тем союзникам, которые не располагают необходимыми средствами обеспечивать воздушную охрану своей территории", - объясняют в Брюсселе.

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой, его оттеснили российские Су-27, сообщил ранее во вторник телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Самолет министра обороны РФ следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтфлота Су-27 из Калининграда в Москву.

Позднее министерство обороны РФ опубликовало съемку с борта самолета, на котором видно, что Су-27 оттесняет истребитель НАТО.

21 июня 2017 года истребитель НАТО также пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики. Тогда сопроводить борт министра пытался истребитель F-16. Позднее стало известно, что это был F-16 польских ВВС.