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14.08.2019
Интерфакс-АВН

Трамп сообщил о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом

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НОАК
НОАК.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американская разведка проинформировала его о стягивании Пекином войск к границе с Гонконгом.

"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перемещает военных к Гонконгу", - написал Трамп в Twitter.

Он призвал все стороны проявлять спокойствие. "Все должны быть спокойными и быть в безопасности", - отметил американский лидер.

Он называл ситуацию в Гонконге очень сложной и выразил надежду на ее мирное разрешение.

Его слова прозвучали на фоне сообщений ряда официальных китайских СМИ, согласно которым Пекин направляет бронетехнику в провинцию Шэньчжэнь, которая граничит с Гонконгом.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за продолжающихся протестов.

Во вторник стражи порядка применили слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников протестов. Один сотрудник полиции получил травму, он отправлен в больницу.

Ранее официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
Конго
США
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ГАЗ Группа
Персоны
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