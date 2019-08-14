Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников

Хорошая новость для служащих в армии профессиональных солдат и сержантов. С 1 сентября и 1 октября у некоторых категорий контрактников заметно потяжелеет кошелек. Министр обороны Сергей Шойгу подписал ряд приказов, по которым, в частности, вводится 50-процентная надбавка для военных профи, стоящих на должностях с 1-го по 4-й тарифные разряды.

Намотают километры и рубли

Для тех, кто не в курсе, поясняем: речь идет о рядовых стрелках, сейчас получающих за свою должность 10 тыс. рублей в месяц. Это - 1-й тарифный разряд. У пулеметчика и снайпера он выше, соответственно выше их должностной оклад - 11 тысяч. Далее следуют, к примеру, старший снайпер и гранатометчик с 12 тысячами. Четвертый тарифный разряд и 13 тыс. в месяц имеет командир танка. Всем им, разумеется, платят и другие деньги, в том числе за воинское звание и выслугу лет. В итоге набегает несколько десятков тысяч рублей.

Скоро эта сумма существенно увеличится. И не только у них. С 1 октября установят надбавку для тарифных разрядов по воинским должностям водителей транспортных средств категории "D" со 2-го до 4-го тарифного разряда. Для старших водителей их разряды поднимут с 3-го до 5-го. Кроме того, опять же с 1 октября вводится 30-процентная "должностная" ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач водителям транспортных средств категорий "С" и "Е". Соответственно, увеличатся выплаты этим военным. Таких шоферов в Вооруженных силах десятки тысяч, ведь под данные водительские категории попадают чуть ли не все, кто "рулит" в армии и на флоте тяжелой колесной техникой - от бронетранспортера и БРДМ до бронированного "Тигра" и транспортно-заряжающей машины зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Как сказали корреспонденту "РГ-Недели" в минобороны, в результате денежное довольствие рядовых водителей увеличится на 3432 рубля, а у старших водителей - на 3744.

Надо иметь в виду, что с октября контрактников, как и всех кадровых военных, ожидает еще и плановая индексация денежного довольствия: их жалованье увеличат на 4,3 процента. В минобороны уже подсчитали, что "усредненному" контрактнику вместо нынешних 20-40 тыс. рублей в месяц с осени станут начислять от 30 до 50 тысяч. То есть размер их жалованья заметно приблизится к той сумме, что сейчас ежемесячно получают прапорщики и младшие офицеры.

Получи на квартиру

Но и этим дело не ограничится. Улучшится материальное положение рядовых профи после существенного увеличения компенсации за наем жилья. В этом вопросе контрактников уже осенью планируют впрямую приравнять к их командирам. Напомним, что уже несколько лет в армии действует схема, по которой деньги за аренду чужого угла офицерам начисляют исходя из предельной стоимости найма одного "квадрата" общей площади - ее ежегодно устанавливает минтруд. При начислении учитываются регион, в котором служит человек, а также количество членов его семьи. В результате в столице компенсационная выплата покрывает 86 процентов суммы аренды, в Питере - 94, в Хабаровске и Екатеринбурге - 98, в Торжке - 93, а в Ахтубинске и Ростове-на-Дону - 91 процент. При этом максимальный размер компенсации в армии достигает почти 40 тысяч рублей в месяц.

Эту схему собираются распространить и на успевших обзавестись семьями прапорщиков и рядовых профи. Сейчас им компенсируют расходы на арендное жилье по минимуму - в среднем 3,9 тысячи рублей в месяц. А станут платить опять же в среднем 12 800 рублей. Итоговая сумма будет зависеть от места, где служит человек.

Вообще возможность получить за счет государства собственную крышу над головой - один из важнейших стимулов добросовестной службы наших контрактников. И ничего зазорного в таком стремлении нет - попробуй заработай на гражданке квартиру! А военного профи обеспечивают ведомственной квартирой или, на худой конец, местом в общежитии. Нет в воинской части свободного жилья - частично или полностью оплатят аренду съемного. Прослужил 20 лет, увольняешься по возрасту, сокращению штата или состоянию здоровья с 10-летним армейским стажем - получишь государственную субсидию на жилье или даже квартиру. Большинство штатских о такой преференции и мечтать не смеют.

А еще для кадровых военных, в том числе контрактников, действует система военной ипотеки. По данным минобороны, около 110 тысяч рядовых профи стали участниками этой жилищной системы. Пятая часть из них - чуть менее 22 тысяч - с ее помощью уже приобрели собственную крышу над головой. Правда, вступить в эту систему можно только после подписания второго контракта на службу. Зато еще через три года можно заключить договор целевого жилищного займа и как бы в долг купить или построить жилье. И долг отдавать не придется - за тебя это сделает государство. Преимущества военной ипотеки для солдат-профи, и не только для них, очевидны. Во-первых, человек сам решает, как использовать накопившиеся на твоем именно счету деньги: на постройку дома, на покупку уже готового жилья или участия в долевом строительстве. Выбор будущего места жительства тоже за будущим собственником. К тому же пока средства на квартиру только копятся (за армейскую жизнь может набраться от 2 до 5 млн рублей), в воинской части контрактника обеспечат служебным помещением. Перечисление выгод от такой системы можно продолжить.

Какую службу выбрать?

Еще одна серьезная преференция для рядовых профи, о которой объявил Сергей Шойгу, - бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Этим правом контрактников собираются наделить в ближайшее время, причем оно будет действовать вне зависимости от того, где служит человек - на Дальнем Востоке и Арктике либо в Подмосковье или самой столице. Эту же преференцию собираются ввести для курсантов военных вузов.

Кстати, об учебе. О контрактниках и здесь позаботилось государство. Они имеют преимущественное право поступления после увольнения в запас в вузы, колледжи и профтехучилища, а также на подготовительные отделения институтов, университетов и академий.

В процессе самого увольнения из армии добросовестный служака-профи получает единовременное пособие. Его размер определяется выслугой, пробыл в военном строю менее 20 лет - два оклада денежного содержания, более 20 лет - семь окладов. За орден или почетное звание при расставании с погонами начислят дополнительный оклад.

475 тыс. человек планируют в минобороны иметь в контрактном строю к 2026 году. Количество призывников к этому времени должно сократиться в армии до 220 тысяч

Помимо этого к избранному месту жительства "дембеля" доставят бесплатно, как и действующего контрактника, следующего в командировку или к новому месту службы. В последнем случае рядовому или сержанту-профи выплатят и так называемые подъемные - один оклад денежного содержания, а также 25 процентов от него на каждого члена семьи. Бесплатным будет провоз 20-тонного контейнера с личным имуществом контрактника.

Система соцгарантий таким военным также включает бесплатное вещевое и мед­обеспечение, выдачу лекарств по рецепту врача без оплаты, обязательное госстрахование, а также право на отдых и ежегодный оплачиваемый отпуск. Да и с пенсией у таких людей все в порядке. Отслужил 20 "календарей", достиг 45 лет, имеешь общий трудовой стаж не менее четверти века (из них хотя бы 12,5 лет военной службы), увольняешься по состоянию здоровья, сокращению или предельному возрасту пребывания в строю - значит, все в порядке: безбедная старость тебе обеспечена.

Юрий Гаврилов